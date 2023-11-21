جيش الاحتلال: 390 جنديا سقطوا في المعركة مع حماس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، إن 390 من جنوده سقطوا في المعارك مع مقاتلي حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وقال: لقد أرسلنا حتى الآن رسالة إلى عائلات 390 قتيلا من الجيش الإسرائيلي الذين سقطوا في معارك الدفاع عن إسرائيل".

وفي أخر إحصائية، ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لأكثر من 13300 شهيد، بينهم أكثر من (5,600) طفل، و(3,550) امرأة، وبلغ عدد شهداء الكوادر الطبية (201) من الأطباء والممرضين والمسعفين، كما استشهد (22) من طواقم الدفاع المدني، وكذلك (60) صحفيًا. فيما وبلغ عدد المفقودين أكثر من (6,500) مفقود، فيما سجلت حصيلة المصابين أكثر من 31 ألفًا، 75% منهم من الأطفال والنساء.