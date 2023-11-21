إسرائيل: انتهاك وقف إطلاق النار خلال الهدنة سيقابل برد "غير مناسب"

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل أرسلت تهديدا إلى حركة حماس بشأن انتهاك وقف إطلاق النار المتفق عليه خلال الهدنة.

وقال الصحيفة إن كيانا سياسيا نيابة عن إسرائيل وجه تهديدا لحماس مفاده أن: انتهاك وقف إطلاق النار المتفق عليه خلال الهدنة سيقابل برد "غير متناسب".

ويجتمع مجلس الوزارء الإسرائيلي الموسع بكامل أعضائها والذي يضم 38 وزيرا، الليلة، لبحث صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس في قطاع غزة.

ووفقا للإعلام العبرية فقد سبق اجتماع مجلس الوزارء اجتماعين لمجلس الوزراء الحربي والمجلس الوزاري الأمني، ولكنهما لم يشهدا أي تصويت على صفقة تبادل الأسرى.

وأشارت إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، طلب في الاجتماعين السابقين، انتظار اجتماع مجلس الوزراء الكامل لإجراء مناقشة مفصلة والتصويت.