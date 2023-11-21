عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إبراهيم عيسى: حماس تعيد تعبئة صفوفها وعلاج جرحاها وإسرائيل تشعر بالانتصار

ابراهيم عيسى
ابراهيم عيسى

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن مكاسب حركة حماس والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة من الهدنة الوشيكة في غزة هو إعادة ذخائرها وإمدادها بالذخائر وعلاج الجرحى في صفوفها وإعادة تعبئة صفوفها وتخرج مجموعات للتجسس على المواقع الإسرائيلية في مدن غزة ورصدها.

وأشار "إبراهيم عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن حماس ستقدم الهدنة الوشيكة في قطاع غزة على أنه انتصار كبير وجليل ونصر من الله، مؤكدا أنها ترى أن هذه الهدنة انتصار وأنها أجبرت إسرائيل على الهدنة بعد الصمود 47 يوم، مشدداً على أن تدمير غزة هو مكسب إسرائيلي كبير.

تدمير إسرائيل لقطاع غزة هو شئ إجرامي وإرهابي

وتابع إبراهيم عيسى : تدمير إسرائيل لقطاع غزة هو شئ إجرامي ومهوس وإرهابي وعدمي وهمجي وضد قوانين الإنسانية، ولا منازعة في ذلك ولابد من التأكيد على أنه همجي، مشددًا على أن القادة وحكومة إسرائيل الإرهابية تشعر بأن ما حدث في غزة هو مكسب لها "يشفي صدور قومًا".
.
وأوضح إبراهيم عيسى ، أن إسرائيل ستقدم الهدنة على أنها انتصار ومكسب فظيع وإجبار حماس على الإفراج عن الرهائن، مؤكدا أن كل طرف يقدم نفسه على أنه منتصر وأنها لحظة انتصار عسكري له.

إبراهيم عيسى حماس إسرائيل المقاومة الفلسطينية قطاع غزة الهدنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استشهاد قائد كتائب القسام و4 من مرافقيه في قصف إسرائيلي

القاتل مفاجأة.. تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة

320 جنيها دفعة واحدة.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب بالأسواق

تفاصيل القبض على الراقصة حورية.. فعل فاضح ألبسها الكلابشات.. شاهد

الغندور يفجر مفاجأة بشأن مغادرة فتوح معسكر الزمالك

مصر تحذر إسرائيل بسبب سيناء.. تهجير الفلسطينيين مرفوض ولا تهاون بالأمن القومي

باركود للتبرع لغزة.. نجل عمر أديب يفاجئ المدعوين في فرحه

جداول امتحانات شهر نوفمبر.. وقرارات عاجلة بشأنها

ترشيحاتنا

جندي لكل طفل والاستعانة بالحيوانات| صحيفة عبرية تكشف استعدادات إسرائيل لاستقبال المختطفين.. وهذه ساعة الصفر

إحالة دعوى فصل 116 عضوا من النادي الأهلي لمفوضي الدولة

نتنياهو يعلن الموافقة على صفقة تبادل الأسري مع حماس

الحكومة الإسرائيلية على جهاز كشف الكذب.. ماذا يريد نتنياهو؟

نتنياهو يكشف بند جديد من اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس

الوشم في الإسلام .. اعرف حكمه للرجال والنساء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة تدخل موسوعة جينيس بسبب صنعها أطول شعر مستعار في العالم.. فيديو

تجاهلت طليقها.. بوسى تثير الجدل فى أول ظهور بعد الطلاق

بالأحمر.. كيت ميدلتون تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة في أحد الزيارات الرسمية

تحذير.. نوع خطير من المسكنات يسبب مشاكل كارثية

فيديو

تهجير الفلسطينيين | رد قوي من رئيس الوزراء ورسالة هامة لإسرائيل

السعر الجديد للسكر | هل تستمر الأزمة؟

تطورات جديدة بشأن سد النهضة.. فيديو جراف

تل أبيب تنكر عارها.. حقيقة السفينة المختطفة بالتفاصيل / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ