إبراهيم عيسى: حماس تعيد تعبئة صفوفها وعلاج جرحاها وإسرائيل تشعر بالانتصار

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن مكاسب حركة حماس والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة من الهدنة الوشيكة في غزة هو إعادة ذخائرها وإمدادها بالذخائر وعلاج الجرحى في صفوفها وإعادة تعبئة صفوفها وتخرج مجموعات للتجسس على المواقع الإسرائيلية في مدن غزة ورصدها.

وأشار "إبراهيم عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن حماس ستقدم الهدنة الوشيكة في قطاع غزة على أنه انتصار كبير وجليل ونصر من الله، مؤكدا أنها ترى أن هذه الهدنة انتصار وأنها أجبرت إسرائيل على الهدنة بعد الصمود 47 يوم، مشدداً على أن تدمير غزة هو مكسب إسرائيلي كبير.

تدمير إسرائيل لقطاع غزة هو شئ إجرامي وإرهابي

وتابع إبراهيم عيسى : تدمير إسرائيل لقطاع غزة هو شئ إجرامي ومهوس وإرهابي وعدمي وهمجي وضد قوانين الإنسانية، ولا منازعة في ذلك ولابد من التأكيد على أنه همجي، مشددًا على أن القادة وحكومة إسرائيل الإرهابية تشعر بأن ما حدث في غزة هو مكسب لها "يشفي صدور قومًا".

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وأوضح إبراهيم عيسى ، أن إسرائيل ستقدم الهدنة على أنها انتصار ومكسب فظيع وإجبار حماس على الإفراج عن الرهائن، مؤكدا أن كل طرف يقدم نفسه على أنه منتصر وأنها لحظة انتصار عسكري له.