الحكومة الإسرائيلية على جهاز كشف الكذب.. ماذا يريد نتنياهو؟

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يعتزم إخضاع أعضاء حكومته لجهاز كشف الكذب بعد التسريبات المتتالية إلى الصحافة.

وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، إن نتنياهو سئم من تسريب المعلومات في كل مرة إلى الصحافة من قبل أعضاء حكومته، ما دفعه إلى التفكير بإجراء اختبار كشف الكذب بحق الوزراء.

وذاع الأمر في الأيام الأخيرة، على بعض وسائل الإعلام بعد أن أفادت صحيفة مقربة من نتنياهو، في 17 نوفمبر الجاري، بأن رئيس الحكومة "غاضب" من تكرار تسريب معلومات من اجتماعات حكومة الحرب الحالية إلى الصحافة.

وأكدت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن نتنياهو لجأ إلى فرض اختبار كشف الكذب الذي سيخضع له أعضاء الحكومة، وأشارت، نقلا عن مصادر مقربة منه، إلى أن نتنياهو وجّه بتسريع إصدار إقرار التشريع الجديد بخصوص الاختبار، والذي يسمح في حال إقراره، بالتحقيق مع الوزراء دون استثناء وإخضاعهم للاختبار.

وأضافت الصحيفة العبرية أن الأمر قد يستغرق أكثر من أسبوعين لكي يتم إقراره عبر الكنيست ومن ثم، ينوي نتنياهو الشروع فورا في تطبيقه.