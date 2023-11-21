إيلون ماسك يتبرع بعائدات إعلانات "إكس" إلى مستشفيات إسرائيل وقطاع غزة

أعلن الملياردير الأمريكي مالك منصة "إكس" إيلون ماسك، اليوم الثلاثاء، تبرعه بعائدات الإعلانات على المنصة إلى فلسطين وإسرائيل.

وكتب "ماسك" عبر حسابه بموقع "إكس": ستقوم شركة X Corp بالتبرع بجميع عائدات الإعلانات والاشتراكات المرتبطة بالحرب في غزة إلى المستشفيات في إسرائيل والصليب الأحمر/الهلال الأحمر في غزة.

ووجه 27 عضوا من الحزب الديمقراطي بالكونجرس الأمريكي، اليوم الثلاثاء رسالة إلى الملياردير ماسك مالك يعبرون فيها عن قلقهم من استفادة منصة التواصل الاجتماعي على ما يبدو من حسابات مميزة احتفت بالعنف ضد الإسرائيليين.