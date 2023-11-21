عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيلون ماسك يتبرع بعائدات إعلانات "إكس" إلى مستشفيات إسرائيل وقطاع غزة

إيلون ماسك
إيلون ماسك

أعلن الملياردير الأمريكي مالك منصة "إكس" إيلون ماسك، اليوم الثلاثاء، تبرعه بعائدات الإعلانات على المنصة إلى فلسطين وإسرائيل.

وكتب "ماسك" عبر حسابه بموقع "إكس": ستقوم شركة X Corp بالتبرع بجميع عائدات الإعلانات والاشتراكات المرتبطة بالحرب في غزة إلى المستشفيات في إسرائيل والصليب الأحمر/الهلال الأحمر في غزة.

ووجه 27 عضوا من الحزب الديمقراطي بالكونجرس الأمريكي، اليوم الثلاثاء رسالة إلى الملياردير ماسك مالك يعبرون فيها عن قلقهم من استفادة منصة التواصل الاجتماعي على ما يبدو من حسابات مميزة احتفت بالعنف ضد الإسرائيليين.

الملياردير الأمريكي أكس إيلون ماسك فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو يكشف بند جديد من اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس

استشهاد قائد كتائب القسام و4 من مرافقيه في قصف إسرائيلي

القاتل مفاجأة.. تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة

تفاصيل القبض على الراقصة حورية.. فعل فاضح ألبسها الكلابشات.. شاهد

320 جنيها دفعة واحدة.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب بالأسواق

الغندور يفجر مفاجأة بشأن مغادرة فتوح معسكر الزمالك

جداول امتحانات شهر نوفمبر.. وقرارات عاجلة بشأنها

مصر تحذر إسرائيل بسبب سيناء.. تهجير الفلسطينيين مرفوض ولا تهاون بالأمن القومي

ترشيحاتنا

التموين تكشف حقيقة وقف بيع الذهب في محال الصاغة.. وأسباب انخفاض السعر|فيديو

قطر ستعلنها.. حماس تعلن موعد البدء في الهدنة الإنسانية ضمن صفقة الأسرى

لا يزال يمثل تهديدا.. الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن متحور كورونا

هذه الصفة تجعل الله غاضبًا عليك .. احذر منها

تعديلات في إنستا باي.. تحصيل رسوم رمزية ونجاح كبير يحققه التطبيق| تفاصيل

9 أيام تفصلنا عن فترة الصمت الانتخابى للمصريين بالخارج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلت سمين وغنت في فرح شعبي.. شمس الكويتية تزور السيد البدوي في الغربية

في كيس أسود.. مشهد صادم لتكفين طفل بغزة

بالمخطط.. منة فضالى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

عندها 23 سنة.. معلومات وأسرار عن الراقصة حورية بعد القبض عليها |صور

فيديو

تهجير الفلسطينيين | رد قوي من رئيس الوزراء ورسالة هامة لإسرائيل

السعر الجديد للسكر | هل تستمر الأزمة؟

تطورات جديدة بشأن سد النهضة.. فيديو جراف

تل أبيب تنكر عارها.. حقيقة السفينة المختطفة بالتفاصيل / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ