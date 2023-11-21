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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أثناء تفقدها إحدى مدارس إدارة الوايلي

وكيل تعليم القاهرة: التدريب العملي بالمدارس يجعل الطلاب أكثر قدرة على الإبداع والتميز|صور

التدريب العملي بالمدارس
التدريب العملي بالمدارس يجعل الطلاب أكثر قدرة على الإبداع

تفقدت زينب عبد الفتاح، وكيل مديرية تعليم القاهرة لشئون الإدارات التعليمية مدرسة الظاهر الثانوية بنات بإدارة الوايلي التعليمية  صباح اليوم الثلاثاء، وفقاً لتوجيهات أيمن موسى وكيل أول الوزارة  مدير المديرية.. وكان في استقبالها محمد الشابورى وكيل الإدارة ومحمود أبو الفضل مدير المدرسة

وتفقدت سير العملية التعليمية داخل المدرسة وبدأت جولتها بالفصول كما استفسرت من الطلاب والمعلمين عن كافة احتياجاتهم، مؤكدة على خلق مناخ تعليمى جيد لأبنائنا الطلاب .

وشاهدت وكيل مديرية تعليم القاهرة، طلاب التدريب العملى داخل الفصول وتابعت كيفية تدريس طلاب التدريب العملى للطلبة والتفاعل وربط المنهج بالوسائل التقنية الحديثة ، وكذلك الشرح قائم على التحليل والتقييم وفق للمنظومة الحديثة للتعليم .

وتم التدريب لمادة الكيمياء والفيزياء بمعمل المدرسة وفقا للتقنيات الحديثة لمساعدة الطالب على سرعة توصيل المعلومة بشكل عملى .

كما تابعت وكيل المديرية شرح طالبات التدريب العملى لمادة اللغة العربية وأعربت عن سعادتها بطريقة الشرح وتوصيل المعلومة بطريقة سلسة ومبسطة.

وأشادت بطالبات التدريب العملى بطريقة التدريس والتفاعل مع الواقع العملى وتكوين الحس المهنى للطالب وجذبه أثناء الشرح .. حيث يمثل أهمية التدريب العملى بفتح الباب أمام الطلاب لاستيعاب تخصصهم مما يجعلهم أكثر قدرة على الإبداع والتميز والابتكار.

وأكدت وكيل مديرية تعليم القاهرة أن التدريب العملي في المدارس يقوم على معايير محددة ودائما يعمل على إكساب الطلاب جميع المهارات اللازمة للعمل بالمدارس، بالإضافة إلى معرفة نقاط القوة والضعف لديهم والحلول التى تساعد فى القضاء على نقاط الضعف أثناء التدريب.

كما يساعد التدريب على تطوير مدى الفهم لإجراءات العملية التعليمية وذلك يعزز مهارات التعليم الفردية لدى الطلبة كما يتيح فرصة التفاعل والتعاون مع المدربين وتكوين الخبرة فى مجال التعليم بما يمنح  الطالب مستوى عالياً من الشعور الإيجابي والرضا نحو المهنة.

في نهاية الزيارة قدمت وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية الشكر للقائمين بالمدرسة عماد الدين عرفان مدير التدريب العملى بالإدارة.

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