قرار صعب.. أول تعليق من نتنياهو على صفقة المحتجزين

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، أن الخطوط العريضة لصفقة الأسرى صعبة ومؤلمة من منظور إنساني لكنها الصفقة الصحيحة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

كما أكد بنيامين نتنياهو أن الحرب مستمرة في غزة وستستمر حتى نحقق جميع أهدافنا، مضيفا:" الحكومة تواجه قرارا صعبا الليلة لكنه القرار الصحيح".

أوضح نتنياهو أن الرئيس الأمريكي بايدن ساعد في تحسين الاتفاق ليشمل المزيد.

ومن جانبه أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أن الاتفاق خطوة أولى لإعادة جميع المحتجزين، مضيفا: “سنواصل القتال في غزة بكل قوتنا بعد نهاية مرحلة صفقة الأسرى”.