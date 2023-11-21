عاجل
برلمانية: الدولة قادرة على وضع إستراتيجية للصناعة المصرية لتوفير دولارات كاتبة فلسطينية: الضفة الغربية تعاني دمارا غير مسبوق والوجع الأكبر في غزة الفتوى والتشريع: امتناع العامل عن إجراء تحليل المخدرات سببًا موجبًا لإنهاء خدمته نتائج امتحانات دور أكتوبر 2023 بعد الاختبار الشفوي للدبلومات بحقوق عين شمس برامج تدريبية لدعم تنافسية المتقدمين للمنح الدولية بجامعة حلوان.. قنديل: تسهم في رفع تصنيف المؤسسات التعليمية ونشجع الباحثين على الابتكار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استطلاع: أغلبية ساحقة من اليمين الإسرائيلي ضد صفقة الأسرى مع حماس

صدى البلد

كشف استطلاع إسرائيلي، أجرته القناة 14 العبرية، أن أغلبية ساحقة من اليمين الإسرائيلي تعارض الخطوط العريضة لصفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

وفقا لبيانات الاستطلاع، فإن 49% من مؤيدي الإئتلاف يعارضون صفقة تتضمن إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 أسير إسرائيلي، في المقابل، 30% فقط يؤيدون الصفقة، فيما لم يعبر 21% عن موقف.

أما بالنسبة أنصار المعارضة الإسرائيلية فأن الوضع في الواقع عكس ذلك. 76% يؤيدون صفقة إطلاق سراح الأسرى مع حماس و11% يعارضون و13% لم يعبروا عن موقف. 
ولتحسين البيانات، يؤيد 52% فقط من جميع المستطلعين الصفقة، ويعارضها 32% فعليًا، بينما ذكر 16% أنه ليس لديهم موقف بشأن هذه المسألة.

استطلاع إسرائيلي اليمين الاسرائيلي أغلبية ساحقة صفقة تبادل الاسرى حركة حماس وإسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو يكشف بند جديد من اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس

استشهاد قائد كتائب القسام و4 من مرافقيه في قصف إسرائيلي

القاتل مفاجأة.. تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة

320 جنيها دفعة واحدة.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب بالأسواق

تفاصيل القبض على الراقصة حورية.. فعل فاضح ألبسها الكلابشات.. شاهد

الغندور يفجر مفاجأة بشأن مغادرة فتوح معسكر الزمالك

مصر تحذر إسرائيل بسبب سيناء.. تهجير الفلسطينيين مرفوض ولا تهاون بالأمن القومي

جداول امتحانات شهر نوفمبر.. وقرارات عاجلة بشأنها

ترشيحاتنا

9 أيام تفصلنا عن فترة الصمت الانتخابى للمصريين بالخارج

أبو العينين أمام حشد كبير من السياسيين والسفراء والمسئولين: سيناء خط أحمر.. ومصر لن تفرط فى شبر واحد من أرضها.. وقتل الأطفال الفلسطينيين لن يحقق الأمن لإسرائيل

التفاصيل الكاملة لصفقة تبادل الأسري بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس

تعديلات في إنستا باي.. تحصيل رسوم رمزية ونجاح كبير يحققه التطبيق| تفاصيل

نتنياهو: الخطوط العريضة لصفقة الأسرى مؤلمة .. والحكومة الإسرائيلية تواجه قرارا صعبا

لا تصفية ولا تهجير.. حملة السيسي الانتخابية: موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمخطط.. منة فضالى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

عندها 23 سنة.. معلومات وأسرار عن الراقصة حورية بعد القبض عليها |صور

بإطلالة عصرية.. أنابيلا هلال تتألق في أحدث ظهور لها

حفرة في سقف سيارة تحير فرنسا.. هل لها علاقة بالفضاء؟

فيديو

تهجير الفلسطينيين | رد قوي من رئيس الوزراء ورسالة هامة لإسرائيل

السعر الجديد للسكر | هل تستمر الأزمة؟

تطورات جديدة بشأن سد النهضة.. فيديو جراف

تل أبيب تنكر عارها.. حقيقة السفينة المختطفة بالتفاصيل / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ