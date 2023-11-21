استطلاع: أغلبية ساحقة من اليمين الإسرائيلي ضد صفقة الأسرى مع حماس

كشف استطلاع إسرائيلي، أجرته القناة 14 العبرية، أن أغلبية ساحقة من اليمين الإسرائيلي تعارض الخطوط العريضة لصفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

وفقا لبيانات الاستطلاع، فإن 49% من مؤيدي الإئتلاف يعارضون صفقة تتضمن إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 أسير إسرائيلي، في المقابل، 30% فقط يؤيدون الصفقة، فيما لم يعبر 21% عن موقف.

أما بالنسبة أنصار المعارضة الإسرائيلية فأن الوضع في الواقع عكس ذلك. 76% يؤيدون صفقة إطلاق سراح الأسرى مع حماس و11% يعارضون و13% لم يعبروا عن موقف.

ولتحسين البيانات، يؤيد 52% فقط من جميع المستطلعين الصفقة، ويعارضها 32% فعليًا، بينما ذكر 16% أنه ليس لديهم موقف بشأن هذه المسألة.