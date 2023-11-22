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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم: جامعة حلوان تطلق مسابقة بالنشاط العلمي للطلاب.. التعليم العالي تعلن عن المنح التنافسية للعام الدراسي 2024/2025 المقدمة للدولة من دولة المجر

اخبار التعليم
اخبار التعليم


 

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية
 

مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة ينظم عدد من الدورات التدريبية | تفاصيل
 

أعلن مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة والتخصصية، تنظيم الدورة التعليمية التأهيلية لاجتياز امتحان المستوى الثاني في اللغة اليابانية، حيث يسعى الكثير في تحسين مهاراتك اللغوية وزيادة فرص نجاحك في هذا الامتحان.

تقام الدورة التعليمية بمركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية، وستشمل دروساً مكثفة في قواعد اللغة والقراءة والكتابة والمحادثة.
 

اخر موعد لاستقبال ملخصات مؤتمر علوم الآثار بجامعة عين شمس

أعلنت كلية الآثار بجامعة عين شمس و مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن مد فترة استقبال ملخصات البحوث العلمية المشاركة في المؤتمر الدولي الحادي عشر لمركز الدراسات البردية والنقوش بكلية الآثار جامعة عين شمس بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء بمجمع البحوث الإسلامية إلى ١٥ ديسمبر القادم استجابة لمطالب الباحثين الراغبين في المشاركة، حيث يعقد المؤتمر بعنوان: «علوم الآثار والفلك في الحضارات الإنسانية» في الفترة من 11 إلى 12 فبراير القادم، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، و الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبرئاسة أ. د. نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، و الدكتور حسام طنطاوي عميد كلية الآثار.

جامعة حلوان تطلق مسابقة بالنشاط العلمي للطلاب

تعلن إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان عن بدء فاعليات مسابقة أفضل CD على مستوى كليات الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
 

التعليم العالي تعلن عن المنح التنافسية للعام الدراسي 2024/2025 المقدمة للدولة من دولة المجر
 

أعلنت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي عن منح  لمرحلة البكالوريوس للحاصلين على  إتمام شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها والمقدمة من دولة المجر  لبرنامج دراسة البكالوريوس وفي أى من التخصصات  والمجالات الآتية  الرياضيات والفيزياء وتكنولوجيا المعلومات والتعليم التكنولوجي وكذا  في أى مجال من مجالات الإهتمام بما فيها مجال دراسة الطب وطب الأسنان والصيدلة.
 

فتح باب الترشح لجائزة إكرام عبد السلام في مجال الوراثة الطبية 2023

أعلن قطاع الدراسات العليا بكلية الطب جامعة القاهرة عن  فتح باب الترشح لجائزة  الدكتور إكرام عبد السلام أستاذ طب الأطفال بالكلية والتي تمنح في مجال الوراثة الطبية، وتمنح الجائزة لأحسن بحث تم نشره في مجال الوراثة الطبية خلال الثلاث سنوات السابقة على أن يراعي دور المتقدم في البحث والأصالة والابتكار وإمكانية التطبيق ويمكن التقدم للجائزة من خريجي كليات الطب المصرية أو كليات الصيدلة والعلوم.

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