الدفاع الإسرائيلي: سنواصل القتال في غزة بكل قوتنا بعد نهاية صفقة الأسرى

أكد يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي، أن الاتفاق خطوة أولى لإعادة جميع المحتجزين.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، خلال تصريحات تلفزيونية ، إننا سنواصل القتال في غزة بكل قوتنا بعد نهاية مرحلة صفقة الأسرى.

من جانبه أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى أن الخطوط العريضة لصفقة الأسرى صعبة ومؤلمة من منظور إنساني لكنها الصفقة الصحيحة.

وأضاف نتيناهو خلال تصريحات إعلامية له منذ قليل، أن الحرب مستمرة وستستمر حتى نحقق جميع أهدافا.

ونوه رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى أن الحكومة الاسرائيلية تواجه قرارا صعبا الليلة لكنه القرار الصحيح.

ولفت بنيامين نتنياهو، إلى أن الرئيس الأمريكي بايدن ساعد في تحسين الاتفاق ليشمل المزيد.