تعليم القاهرة يحصد المركز الأول بمسابقة المسرح لذوي الهمم على المستوى الإقليمي

شارك طلاب ذوى الهمم( فكرى وسمعى ) بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بالبطولة الإقليمية لمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة - القليوبية ) والتى أقيمت، على مسرح كلية السلام الثانوية التجريبية - التابعة لإدارة الزيتون التعليمية .

وذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وبرعاية أيمن موسى، وكيل أول الوزارة ومدير المديرية وتحت اشراف الدكتورة نعمة محمود مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية والدكتورة مها عبد الهادى موجه الإعاقة.

وحصلت العاصمة على مركزين من مدارس (الفكرى والسمعى )

- المركز الأول ( فكرى )

- المركز الثالث ( سمعى )

وهنأ " وكيل أول الوزارة " أبناءه الطلبه معرباً عن مدى فخره وسعادته بما حققوه وإصرارهم على التغلب على كافة التحديات والصعوبات وتحقيق أهدافهم والوصول إلى أعلى المستويات .

وأكد وكيل وزارة تعليم القاهرة، أن المديرية ستظل تبحث عن معرفة مواطن القوة لديهم ، وتعمل على صقلها وتشجيعها ؛ لإظهار مواهبهم والتعامل معها، مثلما يتم التعامل مع الشّخص العادي.