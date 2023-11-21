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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح مركز التكوين المهني لذوي القدرات الخاصة بحضور وزير الشباب والرياضة |شاهد

صدى البلد

افتتح  الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة مبنى مركز التكوين المهني بالأميرية بعد الانتهاء من أعمال تطويره بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة، ومحافظة القاهرة وجمعية حنان الدنيا لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة .
وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم، مشيرًا إلى حرص رئيس الجمهورية على التوجيه المستمر بتلبية كافة احتياجاتهم إيمانًا بدورهم الفعّال في كل مناحى الحياة وأهمية دمجهم فى المجتمع .
وثمّن محافظ القاهرة جهود وزارة الشباب والرياضة فى دعمها لمراكز الشباب على مستوى الجمهورية بصفة عامة والقاهرة بصفة خاصة .
كما ثمّن اللواء خالد عبد العال دور الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ المخططات التنموية بالمحافظة ولتحقيق التكافل الاجتماعى للمواطنين وتوفير الخدمات اللازمة والرعاية الضرورية لهم فى كافة المجالات .
وأشار محافظ القاهرة إلى أن المركز يحقق رؤية الدولة حيث يهتم بتدريب وتأهيل  ذوى الإعاقة والمرأة المعيلة والشباب ، حيث يوجد داخل المركز تدريب على الحياكة والنول والسجاد وأعمال الفخار وصناعة الجلود والمنظفات بما يساعد على إتاحة فرص عمل للمتدربين، مضيفًا أنه ستتم إقامة معارض لتسويق هذه المنتجات .
وشهد الافتتاح د. حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية،  وسيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة ، ومحمد الكندرى الرئيس الشرفى لجمعية حنان الدنيا،  ود. هالة الخولى المدير التنفيذى للجمعية، وعدد من قيادات المحافظة.

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