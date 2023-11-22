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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تتصدر منافسات السباحة في اليوم الثاني بالبطولة العربية المدرسية

صدى البلد

 

سيطر منتخب مصر للسباحة على منافسات اليوم الثاني بالبطولة العربية المدرسية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 وحتى 27 نوفمبر الجاري في القرية الأولمبية باستاد الدفاع الجوي.

نجح الثنائي إبراهيم شمس وأحمد سمير في حسم المركزين الأول والثاني في منافسات  200م سباحة حرة، بينما جاء في المركز الثالث الكويتي حسن طارق.

جاء إبراهيم شمس في المركز الأول بزمن قدره دقيقة 53 ثانية و80 جزء من الثانية، فيما حل أحمد سمير في المركز الثاني بزمن قدره دقيقة 57و 78 جزء من الثانية.

فيما احتل المركز الثالث الكويتي حسن طارق بزمن قدره دقيقتين و 14 ثانية و 78 جزء من الثانية، واحتل المركز الرابع والخامس الثنائي السعودي سيف الزهراني وعزام المصطفي على الترتيب.

صعيد منافسات 50 م صدر، نجح الثنائي المصري مصطفى محمد وحمزة محمد مبارك في حسم المركزين الأول والثاني على الترتيب.

احتل مصطفى محمد المركز الأول بزمن قدره 30 ثانية و 86 جزء من الثانية، وجاء حمزة محمد في المركز الثاني  بزمن قدره 30 ثانية و98 جزء من الثانية.

جاء في المركز الثالث السعودي صهيب حكيم بزمن قدره 36 ثانية 27 جزء من الثانية، واحتل الثنائي الكويتي جاسم محمد وعبدالله نايف المركزين الرابع والخامس على الترتيب.

منافسات 50 م فراشة، نجح أحمد عادل لاعب المنتخب المصري في حسم المركز الأول بزمن قدره 25 ثانية و 87 جزء من الثانية.

فيما جاء في المركز  الثاني علي سليمان لاعب منتخب مصر بزمن قدره 25 ثانية و51 جزء من الثانية، واحتل المركز الثالث والرابع السعوديان هادي اليوسف وسعود النزهان، وفي المركز الخامس الكويتي حسين أحمد.

في منافسات 200 متر متنوع، جاء المصريان إبراهيم شمس وأدهم قنديل في المركزين الأول والثاني على الترتيب.

احتل إبراهيم شمس المركز الأول بزمن قدره دقيقتين و12 ثانيه و17 جزء من الثانية، بينما جاء أدهم قنديل في المركز الثاني بزمن قدره دقيقتين و19 ثانية و35 جزء من الثانية.

فيما جاء الكويتي حسن طارق في المركز الثالث بزمن قدره دقيقتين و34 ثانية و18 جزء من الثانية، وجاء في المرتبة الرابعة السعودي عزام مصطفى، وفي المرتبة الخامسة الكويتي عبدالله نايف.

تقام منافسات السباحة أيام 20 و21 و23 نوفمبر، داخل حمام السباحة بالقرية الأولمبية باستاد الدفاع الجوي.

تقام البطولة العربية المدرسية لكرة القدم والسباحة تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

المنتخبات المشاركة في البطولة: فلسطين – السعودية – لبنان – الأردن – المغرب – الكويت – عمان – العراق – الجزائر – ليبيا – مصر.

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