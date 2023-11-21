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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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برلماني: إسرائيل مزروعة غصبا في المنطقة وحولت حدودنا إلى دولة مقسمة

النائب ضياء الدين
النائب ضياء الدين داوود

قال النائب  ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب، إن إسرائيل دولة مزروعة غصبا في المنطقة وحولت حدودنا إلى دولة مقسمة، مؤكداً أن مصر تقف ضد مخطط الشرق الأوسط الجديد و تقسيم المنطقة.

 ضياء الدين داوود:القوات المسلحة المصرية تحظى بدعم شعبي ضد أي تهديد للأمن القومي


وأضاف  ضياء الدين داوود خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساءdmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن  الكيان الصهيوني و أجهزته الأستخباراتية كانوا وراء الأرهاب في سيناء الذي قضت الدولة عليه.


وأشار عضو مجلس النواب إلى، أن  القوات المسلحة المصرية تحظى بدعم شعبي ضد أي تهديد للأمن القومي، مؤكداً أن لا يمكن الضغط على مصر في ملف فلسطين بالأمن الأقتصادي أو بسحب ودائع.

مجلس النواب إسرائيل مصر الشرق الاوسط القوات المسلحة المصرية ضياء الدين داوود

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