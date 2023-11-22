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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

السجن والغرامة.. سيدة تثير الجدل بسبب كعكة

5ص ..السجن والغرامة
5ص ..السجن والغرامة .. سيدة تثير الجدل بسبب كعكة

أثارت واقعة تعد الأغرب على الإطلاق وذلك لطاهية هولندية متقاعدة معروفة فقط باسم ماريسكا تريد أن تودع زملائها  وذلك بطريقة خاصة، حيث قامت بالقيام بطهي كعكة مملوءة بالقنب كمفاجأة لهما إلا أنه في المقابل لم تسير الأمور كما أرادت.

على الجانب الآخر عملت الطاهية المتقاعدة، بأحد فنادق زيلاند  جنبًا إلى جنب مع زملائها وذلك لفترة طويلة وأرادت أن تنفصل عنهم بطريقة لا تُنسى.

وكانو قد قامو  بمناقشة فكرة عمل الكعكة المليئة بالقنب وذلك عدة مرات إلا أنهم لم يتمكنوا  من صنعها معًا، لذلك قررت أن تصنع واحدة لهم، كهدية فراق. 

وفي الثامن من فبراير قبل المغادرة  قامت بتحية زملائها لتغادر من مكان العمل، ونصحت زملائها بعدم تناولها إلا بعد ساعات العمل إلا إن بعضهم لم يستطع الانتظار فأكلوا  بضع شرائح بسرعة، ليبدأ  أحد عمال الفندق من ذوي الأسنان الحلوة بالشعور بالتعب الشديد وبدأ يتقيأ وفقدان الوعي وحتى بعد الاستيقاظ، بالسوء  لدرجة أنه لم يتمكن حتى من العودة إلى المنزل واضطر إلى قضاء الليلة في الفندق.

وأصيب الزميل الآخر بالغثيان مباشرة  انتهى الأمر بكلا الرجلين بإحالة ماريسكا إلى المحكمة للحصول على هدية الوداع المفاجئة.
وقالت ماريسكا للمحكمة:  أنها لم تكن تنوي أبدًا إصابة زملائها بالمرض.

 

طاهية هولندية فنادق زيلاند

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