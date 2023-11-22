مراحل ما بعد الهدنة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية..السفير حسين هريدي يكشف التفاصيل

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، اقتربنا من إطلاق سراح مجموعة من الرهائن لدى حماس والفصائل الفلسطينية في مقابل سيدات وأطفال لدى الاحتلال .

وأضاف هريدي ، خلال تصريحات تلفزيونية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يجتمع مع مجلس الحرب ومجلس الوزراء للحصول على إجماع للصفقة.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن بايدن أعلن أن الصفقة وشيكة وستكون الصفقة عبارة عن ٥٠ رهينة لدى حماس في مقابل سيدات وأطفال تطلق حماس سراحهم على مدار ٥ أيام شريطة وقف إطلاق النار وإيقاف المسيرات مدة ٦ ساعات يوميا.

مباحثات السلام بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية

وأوضح أن الأولوية الآن وقف إطلاق النار فوري ودائم، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وعودة النازحين من الجنوب للشمال ثم مرحلة انتقالية نتحدث فيها فيمن يحكم غزة بعد الانسحاب ثم تأتي مرحلة من استئناف مباحثات السلام بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية وهل ستنخرط الولايات المتحدة الأمريكية في مفاوضات حل الدولتين.