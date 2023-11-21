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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. مطرب يتخلّي عن بنطلونه أمام الجماهير في عرض غنائي بالبرازيل|اعرف السبب

مغني الراب المحترق
مغني الراب المحترق

تخلّى مغني عن بنطلونه أمام آلاف الجماهير في حفل بالبرازيل، لسبب غريب، ونشر الفيديو عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام. 

 

الرابر دجونجا، الذي يبلغ من العمر 29 عامًا، ويتابعه الملايين عبر انستجرام، تعرض لموقف مُحرج في حفله اضطره للتخلي عن ملابسه. 

 

لمشاهدة الفيديو من هنا

 

حينما كان يقترب دجونجا من الجماهير على المسرح، التقطت ملابسه النيران من الألعاب النارية التي كانت تحيط بعرضه الغنائي. 

 

وسارع المتواجدون بالحفل إلى مساعدة الرابر البرازيلي المعروف، لكنه تصرف سريعًا وتخلّى عن بنطلونه حتى لا يحترق. 

 

جاء ذلك بعد أيام من مشاركة مغني راب شهير في حملة إطعام بمناسبة عيد الشكر في مسقط رأسه محاطًا بحراس أمن مسلحين بشكل ملفت النظر ويثير القلق.
 

وكشفت صحيفة ديلي ميل أن  مغني الراب YG كان محاطًا بحراس أمن يحملون ما يبدو أنها بنادق هجومية أثناء تطوعه في حملة طعام عيد الشكر في مسقط رأسه في كومبتون.
 

مغني الراب YG الذي يبلغ من العمر 33 عامًا، وتعرضت زوجته السابقة وأم أطفاله مؤخرًا لحادث سيارة مميت.

مغنى مغني راب تطبيق انستجرام صحيفة ديلي ميل مغني راب شهير الالعاب النارية

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