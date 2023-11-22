عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تتم برعاية مصرية|محلل سياسي فلسطيني عن صفقة المحتجزين المُرتقبة: «ستعرف بلم الشمل»

ايمن الرقب المحلل
ايمن الرقب المحلل السياسي الفلسطيني

كشف المحلل السياسي  الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب  تفاصيل صفقة الأسرى المحتجزين المرتقبة، والتي  تشمل زيادة في إدخال المساعدات والإفراج عن عدد من الرهائن قائلاً : "تتم برعاية مصرية ومصر لعبت فيها دوراً هاماً ومحورياً سيتم تسليم الرهائن للجانب المصري والدفعة الأولى تضم  30 طفلاً وثمانية أمهات و12 امراة  لدى كتائب القسام  من المُتجزين لدى حماس  فقط.

صفقة المحتجزين ستتم على 5 أيام هدن، ومنع طائرات الأيواكس من الطيران 6 ساعات يوميًا لحرية تحرك المقاومة.

ولفت الرقب  في مداخلة تليفونية  ببرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي المذاع على شاشة  ON أن أيام الهدنة ستشمل جمع رهائن آخرين موجودين لدى فصائل أخرى حيث ستتم صفقة المحتجزين على 5 أيام هدنة تشمل منع طائرات الأيواكس من الطيران 6 ساعات يوميا، لحرية تحرك المقاومة لجمع الرهائن لدى الفصائل الأخرى، لافتاً إلى أن الاحتلال يتحدث عن 78  أسيراً من النساء والأطفال لكن يبدو أن الأرقام غير دقيقة لدى الاحتلال والعدد قد يتجاوز ذلك، موضحاً أن الصفقة  تشمل أيضاً شقًا يتعلق بالأسيرات الفلسطينيات والأطفال لدى سجون الاحتلال حيث يبلغ عدد أسرى الجانب الفلسطيني  نحو 36 امرأة وأربع إداريات و193 طفلاً مع العلم أن الاحتلال من الصعب أن يفرج عنهم جميعًا، مضيفًا أنه من المستحيل الإفراج عن امرأة أو طفل ساهما في قتل إسرائيلي.

وأضاف المحلل السياسي  الفلسطينى أن المعلومات عنهم بواقع 150 أحيلت ملفاتهم لجهات الاحتلال المختصة القانونية، والآن تشير إلى أن هناك عددًا من النساء والأطفال تم نقلهم من سجون المركزية إلى سجون أخرى تمهيداً للإفراج عنهم .

وأكد الرقب  أن صفقة المحتجزين ستتضمن ما يعرف بـ"لم الشمل" وهو الإفراج عن العائلات معًا.

أيمن الرقب طائرات الأيواكس حماس جهات الاحتلال المختصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استشهاد قائد كتائب القسام و4 من مرافقيه في قصف إسرائيلي

القاتل مفاجأة.. تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة

تفاصيل القبض على الراقصة حورية.. فعل فاضح ألبسها الكلابشات.. شاهد

نتنياهو يكشف بند جديد من اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس

الغندور يفجر مفاجأة بشأن مغادرة فتوح معسكر الزمالك

320 جنيها دفعة واحدة.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب بالأسواق

هعمل فحوصات.. نجوى إبراهيم تكشف لـ «صدى البلد» تفاصيل حالتها الصحية

مصر تحذر إسرائيل بسبب سيناء.. تهجير الفلسطينيين مرفوض ولا تهاون بالأمن القومي

ترشيحاتنا

حكومة الاحتلال تصادق على صفقة تبادل الأسرى مع حماس

خلاف بين جانتس وسموتريتش بسبب المصادقة على صفقة الأسرى

شغب جماهيري.. انطلاق مباراة البرازيل والأرجنتين بعد تأخرها نصف ساعة

غير ملتزم ودماغه مش معاه.. «أحد» السعودي يكشف كواليس مثيرة لضم فتوح

سرقة محل مجوهرات في إسطنبول بـ«الريموت» خلال دقيقة واحدة |تفاصيل

مصر تحتل المرتبة الأولى بين دول إقليم شمال إفريقيا في عدد السكان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير تكاليف.. حيل تجعل الأظافر تنمو بسرعة

وصفة اقتصادية.. طريقة عمل كيك بدون بيض

للمرة الأولى|الجمهور المصري يتخلى عن صلاح في جلوب سوكر..الأرقام تكشف والفرعون يخسر

زوجة تامر عاشور تبهر مُتابعيها بهذه الإطلالة عبر إنستجرام | شاهد

فيديو

ردّدها أطفال إسرائيليون| أغنية تثير ضجة على «إكس».. ماذا تقول كلماتها؟

تهجير الفلسطينيين | رد قوي من رئيس الوزراء ورسالة هامة لإسرائيل

السعر الجديد للسكر | هل تستمر الأزمة؟

تطورات جديدة بشأن سد النهضة.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ