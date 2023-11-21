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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يبحث مقترحات الترويج للمشي السياحي بشرم الشيخ

خالد فوده محافظ جنوب
خالد فوده محافظ جنوب سيناء

بحث خالد فوده محافظ جنوب سيناء، سبل إدارة وتشغيل ومقترحات الترويج للممشي السياحي بشرم الشيخ وكافة الأنشطة المتصلة به خاصة المتعلقة بزيادة زيادة الجذب السياحي للممشى.


جاء ذلك خلال ترؤس محافظ جنوب سيناء لاجتماع موسع عقد مساء اليوم ،الثلاثاء، وضم كافة الجهات المعنية، في إطار المتابعة المستمرة لكافة المشروعات والأنشطة المختلفة علي أرض المحافظة.


وأشار بيان المركز الإعلامي للمحافظة إلى أنه خلال الاجتماع تم مناقشة سبل إدارة وتشغيل الممشي وكافة الأنشطة الخاصة به، وأيضا مقترحات الترويج السياحي للأنشطة بالممشي سعيا لزيادة الجذب السياحي به.


وشدد المحافظ على ضرورة استكمال شبكات المرافق، وإجراء أعمال النظافة اليومية وأعمال الصيانة الدورية، ومراجعة كافة التعاقدات، ومتابعة تشغيل المحلات التي تم التعاقد عليها، وحصر أية مشكلات قد تعوق التشغيل.


ووفقا للبيان فقد قرر المحافظ تشكيل لجنة لدراسة كافة المقترحات وسبل الترويج منها دراسة إنشاء 4 ملاعب بالمنطقة الخلفية للممشى، وإقامة مناطق ترفيهية وثقافية لزيادة الجذب لجميع الزائرين للمدينة والترويج للأنشطة المختلفة به.

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