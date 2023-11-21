اجتماع تحضيري لإطلاق حملة مناهضة العنف ضد المرأة بشمال سيناء

عقدت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة شمال سيناء اليوم ،الثلاثاء، اجتماعا تحضيريا لإطلاق حملة مناهضة العنف ضد المرأة تحت عنوان "معا ضد العنف" لحماية المرأة من كافة أشكال العنف.



وقال سكرتير عام المحافظة أسامة الغندور إن الحملة تنفذها وحدة تكافؤ الفرص لشئون المرأة بديوان عام المحافظة في إطار الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة خلال الفترة من 23 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر، والمتعارف عليها دولياً ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والتي تستهدف مناهضة كافة أشكال العنف الأسري والمجتمعي ضد المرأة.

وأكد الغندور أن المبادرة تتضمن سلسلة من الندوات عن مناهضة العنف بكافة أشكاله ضد المرأة.

من جانبها أكدت رئيس وحدة تكافؤ الفرص لشئون المرأة بالمحافظة هاجر صالح أن هناك أشكالا متعددة للعنف ضد المرأة مثل العنف النفسي والجسدي والجنسي واللفظي والاقتصادي، حيث ترجع أسباب العنف ضد المرأة إلى دوافع اجتماعية ونفسية واقتصادية.

وأضافت أنه يجب على جميع أفراد المجتمع التصدي للعنف ضد المرأة، من خلال التعريف بالعنف ضد المرأة ووقايتها منه ونشر الوعي الثقافي والاجتماعي والديني وتعزيز دور المرأة في المجتمع وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية التي تعزز المساواة بين الرجل والمرأة وتقديم فرص متساوية لكل منهما.

حضر الاجتماع رؤساء وأعضاء وحدات تكافؤ الفرص بمجالس المدن وممثلين عن جامعتي العريش وسيناء ومديريتي الأوقاف والتربية والتعليم والمنطقة الأزهرية والمعهد العالي للعلوم التجارية والمعهد الهندسي ونادي قادرون باختلاف والإذاعة المحلية.