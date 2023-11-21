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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء: القيادة السياسية وجهت بتمكين المرأة بكافة المجالات إيمانا بجدارتها

خالد فوده محافظ جنوب
خالد فوده محافظ جنوب سيناء

أكد خالد فوده محافظ جنوب سيناء، أن القيادة السياسية وجهت بضرورة تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا، حتى أصبحت في صدارة المشهد العام متقدمة الصفوف، إيمانا بدور ومكانة وقدرات المرأة، والتي أثبتت جدارتها على الصعيدين الدولي والمحلي.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ جنوب سيناء مساء اليوم ،الثلاثاء، في فعاليات برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية»، والتي تنظمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بقاعة المؤتمرات بمجلس مدينة شرم الشيخ.

ووفقا لبيان صادر عن المركز الإعلامي للمحافظة فإن البرنامج يهدف إلى تأهيل السيدات في المحافظات المصرية بغرض تمكينهن اجتماعيا، واقتصاديا، وسياسيًا، للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية في مجتمعاتهن.

وأفاد البيان بأن محافظ جنوب سيناء حرص على الاطمئنان من المحاضرين على مستوى أداء المتدربين، وتعرف منهم على المحتوى المقدم بورش العمل، مؤكدا ضرورة الاستفادة من الدورات التدريبية المقدمة لتحسين مستوى الأداء في الجهاز الإداري وإعداد صف ثان من القيادات الشابة لتقلد المناصب القيادية بما يعود على تحسين منظومة العمل.

وأدار محافظ جنوب سيناء حوارا مع المتدربات استمع فيه لآرائهن ومقترحاتهن، وقام بالرد على جميع تساؤلاتهن واستفساراتهن، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من المادة العلمية المقدمة بالبرنامج في تحسين منظومة العمل والمشاركة الإيجابية في بناء وتنمية المجتمع، بما ينعكس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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