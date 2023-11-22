الرقب: السعة الاستيعابية لمعبر رفح 200 شاحنة يوميا والمساعدات تشمل مواد بترولية

كشف المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب تفاصيل صفقة الأسرى المرتقبة المحتجزين والتي تشمل زيادة في إدخال المساعدات والإفراج عن عدد من الرهائن قائلاً : " تتم برعاية مصرية ومصر لعبت فيها دورا هاماً ومحوريا سيتم تسليم الرهائن للجانب المصري مع في الدفعة الأولى تضم 30 طفل وثمانية أمهات و12 امرأة لدى كتائب القسام من المتجزين لدى حماس فقط.

وأوضح الرقب المحلل السياسي الفلسطيني، أن صفقة المحتجزين والهدنة المرتقبة تشمل أيضاً زيادة حجم المساعدات إلى نحو 400 شاحنة يومياً لكن السعة الاستيعابية لمعبر رفح لاتتجاوز 200 شاحنة يومياً وقد يتم ضخ بقية الشاحانات المتبقية عبر معبر كرم ابو سالم حيث من ضمنها مواد بترولية لكن كل ذلك سوف يتم بإشراف المصري .



صفقة المحتجزين ستتم على 5 أيام هدن، ومنع طائرات الأيواكس من الطيران 6 ساعات يوميا لحرية تحرك المقاومة.

ولفت الرقب في مداخلة تليفونية ببرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي المذاع على شاشة ON أن أيام الهدن ستشمل جمع رهائن أخرين موجودين لدى فصائل أخرى خلال خمسة حيث ستتم صفقة المحتجزين ستتم على 5 أيام هدن تشمل منع طائرات الأيواكس من الطيران 6 ساعات يوميا، لحرية تحرك المقاومة لجمع الرهائن لدى الفصائل الاخرى لافتاً إلى أن الاحتلال يتحدث عن 78 أسير من النساء والاطفال لكن بدو أن الارقام غير دقيقة لدىالاحتلال والعدد قد يتجاوز ذلك، موضحاً أن الصفقة تشمل أيضاً شق يتعلق بالاسيرات الفلسطينيات والاطفال لدى سجون الاحتلال حيث يبلغ عدد أسرى الجب الفلسطيني نحو 36 إمرأة وأربع إداريات و193 طفلاً مع العلم أن الاحتلال من الصعب أن يفرج عنهم جميع، مضيفا أنه من المستحيل الافراج عن إمرأة أو طفل ساهما في قتل إسرائيلي.

وأضاف المحلل السياسي الفلسطينى أن المعلومات عنهم بواقع 150 أحيلت ملفاتهم للجهات الاحتلال المختصة القانونية، والأن تشير إلى أن هناك عدد من النساء والأطفال تم نقلهم من سجون المركزية إلى سجون أخرى تمهيداً للافراج عنهم بواقع 150 أحيلت ملفاتهم للجهات الاحتلال المختصة القانونية.

وأكد الرقب على أن صفقة المحتجزين ستتضمن ما يعرف بـ"لم الشمل" وهو الإفراج عن العائلات معا.