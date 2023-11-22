فريد زهران: مادامت هناك مساحة للتغيير الديمقراطي للسلطة فأنا موجود في القلب منها|فيديو

قال فريد زهران، المرشح على منصب رئيس جمهورية مصر العربية في انتخابات 2024، إن الحملة الانتخابية نظمت مؤتمرات جماهيرية في أسيوط والبدرشين والإسكندرية والفيوم، ونستعد لزيارة أسوان وأطفيح وزفتى، من أجل تغطية كل محافظات الجمهورية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" على شاشة “القاهرة الإخبارية”، أننا نحاول التواصل مع الناخبين، ونحاول أن يصل صوتنا للناس سواء بالمؤتمرات أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ونقنعهم بالمشاركة الانتخابية، في ظل انشغال الرأي العام المصري بقضية خطيرة مثل فلسطين.

ولفت إلى أن مصر على موعد مع انتخابات تنافسية تعددية، ومادام هناك مساحة أيا كانت المساحة للتغيير السلمي الديمقراطي فأنا موجود في القلب منها كسياسي، فأي وضع في مصر لن يتغير سوى بالمشاركة السياسية أيا كانت المساحة التي يمكن التحرك فيها.

