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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رغم بلوغها 54 عامًا.. عارضة أزياء تشارك متابعيها سر جمالها

صدى البلد

أثارت عارضة أزياء  ديسالو فولد عارضة أزياء والتي تخطت عمر ال50 الكثير من الجدل وذلك بعد مشاركتها لمتابعيها  كيف تمكنت من الحفاظ على مظهرها الشبابي.

قامت عارضة الأزياء والتي تبلغ من العمر 54 عامًا بتقاسم سر جمالها الدائم، والتي جعلتها تبدو أصغر سنًا

وفقا لموقع اكسبريس يمكن أن يُعزى جمال فومي الدائم إلى العديد من عوامل نمط الحياة، بما في ذلك روتين العناية بالبشرة والنظام الغذائي الصحي ونظام التمارين الرياضية .

تحب العارضة ممارسة التمارين الرياضية وترجع الفضل في بنيتها البدنية التي تحسد عليها إلى مجموعة من تمارين القلب والأوعية الدموية وتدريبات القوة وتمارين المرونة.

أشارت ديسالو فولد يعد اتباع نظام غذائي متوازن أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الصحة المثالية، كما يمكن أن يكون مفيدًا جدًا لصحة الجلد ومظهره.

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يمكن أيضًا أن يُعزى بشرتها التي تتحدى الشيخوخة إلى روتينها الثابت للعناية بالبشرة بالإضافة إلى تناول الطعام بشكل جيد، فإنها تشرب الكثير من الماء طوال اليوم للحصول على بشرة صافية ومتوهجة، وتتخلص من المشروبات السكرية في أغلب الأحيان.

أضافت عارضة الأزياء  يعد الاستثمار في منتجات العناية بالبشرة  أمرًا بالغ الأهمية، فهي تتأكد من اختيار المنتجات التي تناسب نوع بشرتها.

 

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