عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو القيادة السياسية لحماس: 99% من الشهداء بقطاع غزة أطفال ونساء

رغازي حمد عضو القيادة
رغازي حمد عضو القيادة السياسية لحماس

قال الدكتورغازي حمد عضو القيادة السياسية لحماس، إنهم حاولوا ايقاف منذ فترة طويلة ايقاف هذا العدوان على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، نظرا لان هذه المجازر والإبادة الجماعية والقتل الجماعي وعملية الدمار الشامل بكل قطاع غزة، لافتا فى تصريحاته  أن إسرائيل دخلت بدافع الانتقام و بدافع القتل والتدمير ولا تحترم قانون دولى ولا قانون إنساني ولا حتي قوانين حرب.

منهم 5 الأف طفل و 4الأألف أمرأة و2500 لا زالوا تحت الأنقاض

وكشف حمد خلال مداخلة هاتفية مرئية لبرنامج “يحدث في مصر”، المذاع على فضائية mbc مصر، تقديم الإعلامى شريف عامر،أن إسرائيل صبت غضبها على المدنيين، حيث اثبتت التقارير والإحصائيات بشكل واضح أن ٩٩ % من الشهداء في غزة من المدنيين منهم حوالي ٥٥٠٠  طفل وهناك ما يقارب من ٤٠٠٠ الألف امرأة،  و٢٥٠٠ من الشهداء تحت الانقاض حتي هذه اللحظة.


وأكد حمد أن اسرائيل ضربت كل شيى بقطاع غزة بما يشمل المستشفيات والكنائس والمدارس حتي المخابز حتي اللواح الطاقة الشمسية وخرانات المياة فهي ارادت أن تدمر قطاع غزة بشكل كامل.

وتابع: نحن نعمل على وقف العدوان بشكل كامل ونهائي لأن الوضع في قطاع غزة وضع لا يحتمل من أجل هذه  الإبادة الجماعية  فهذا القتل الجماعي لم يشهد منذ بداية القرن ومنذ بداية الحرب العالمية، فوصلت غزة الى ١٣٠٠ مجزرة في قطاع غزة.

صفقة تبادل الأسري مع إسرائيل

وصرح حمد عضو القيادة السياسية لحماس: ستكون هناك ترتيبات مع الصليب الأحمر وأطراف أخري لاتمام صفقة تبادل الأسري مع إسرائيل

غزة الإبادة الجماعية الشعب الفلسطيني حماس إسرائيل الصليب الاحمر تبادل الأسرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استشهاد قائد كتائب القسام و4 من مرافقيه في قصف إسرائيلي

القاتل مفاجأة.. تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة

نتنياهو يكشف بند جديد من اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس

تفاصيل القبض على الراقصة حورية.. فعل فاضح ألبسها الكلابشات.. شاهد

هعمل فحوصات.. نجوى إبراهيم تكشف لـ «صدى البلد» تفاصيل حالتها الصحية

320 جنيها دفعة واحدة.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب بالأسواق

الغندور يفجر مفاجأة بشأن مغادرة فتوح معسكر الزمالك

جداول امتحانات شهر نوفمبر.. وقرارات عاجلة بشأنها

ترشيحاتنا

للمرة الرابعة.. وزير الخارجية الأمريكي يعتزم زيارة إسرائيل الأسبوع المقبل

محمود الخطيب يعود إلى القاهرة من الإمارات

لمنع قصفها.. مفاجأة بشأن تزويد أمريكا الاحتلال بمواقع المنظمات الإنسانية في غزة

مدرب الزمالك السابق يحسم الجدل حول انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي

مشروع القرن|مساعد وزيرة التخطيط: «حياة كريمة» أحدثت توازنًا بين التنمية الريفية والحضرية

دعاء سداد الديون.. 8 كلمات أوصى بها النبي لجلب الرزق من حيث لا تحتسب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمرة الأولى|الجمهور المصري يتخلى عن صلاح في جلوب سوكر..الأرقام تكشف والفرعون يخسر

زوجة تامر عاشور تبهر مُتابعيها بهذه الإطلالة عبر إنستجرام | شاهد

أندريه جيد.. كاتب فرنسي ظهر رونقه بعد وفاته ما قصته؟

أكلت سمين وغنت في فرح شعبي.. شمس الكويتية تزور السيد البدوي في الغربية

فيديو

تهجير الفلسطينيين | رد قوي من رئيس الوزراء ورسالة هامة لإسرائيل

السعر الجديد للسكر | هل تستمر الأزمة؟

تطورات جديدة بشأن سد النهضة.. فيديو جراف

تل أبيب تنكر عارها.. حقيقة السفينة المختطفة بالتفاصيل / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ