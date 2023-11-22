عضو القيادة السياسية لحماس: إسرائيل صبت غضبها على المدنيين والوضع لا يحتمل

أكد الدكتورغازي حمد عضو القيادة السياسية لحماس، أنهم حاولوا ايقاف منذ فترة طويلة ايقاف هذا العدوان على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، نظرا لان هذه المجازر والإبادة الجماعية والقتل الجماعي وعملية الدمار الشامل بكل قطاع غزة لا تتوقف، لافتا فى تصريحاته أن إسرائيل دخلت بدافع الانتقام و بدافع القتل والتدمير ولا تحترم قانون دولى ولا قانون إنساني ولا حتي قوانين حرب.

منهم 5 الأف طفل و 4الأألف أمرأة و2500 لا زالوا تحت الأنقاض

وكشف حمد خلال مداخلة هاتفية مرئية من الدوحة لبرنامج “يحدث في مصر”، المذاع على فضائية mbc مصر، تقديم الإعلامى شريف عامر،أن إسرائيل صبت غضبها على المدنيين، حيث اثبتت التقارير والإحصائيات بشكل واضح أن ٩٩ % من الشهداء في غزة من المدنيين منهم حوالي ٥٥٠٠ طفل وهناك ما يقارب من ٤٠٠٠ الألف امرأة، و٢٥٠٠ من الشهداء تحت الانقاض حتي هذه اللحظة.



وأكد حمد فى تصريحات تليفزيونيه أن اسرائيل ضربت كل شيئ بقطاع غزة بما يشمل المستشفيات، والكنائس، والمدارس حتي المخابز و اللواح الطاقة الشمسية وخرانات المياة فهي ارادت أن تدمر قطاع غزة بشكل كامل.

وتابع: نحن نعمل على وقف العدوان بشكل كامل ونهائي لأن الوضع في قطاع غزة وضع لا يحتمل من أجل هذه الإبادة الجماعية فهذا القتل الجماعي لم يشهد منذ بداية القرن ومنذ بداية الحرب العالمية، فوصلت غزة الى ١٣٠٠ مجزرة في قطاع غزة.

صفقة تبادل الأسري مع إسرائيل

وصرح حمد عضو القيادة السياسية لحماس: ستكون هناك ترتيبات مع الصليب الأحمر وأطراف أخري لاتمام صفقة تبادل الأسري مع إسرائيل.