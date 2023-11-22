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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يتابع نتائج ميكنة المخازن ورفع كفاءة الأنشطة

وفد وزارة المالية
وفد وزارة المالية مع المحافظ

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ،المحاسب هيثم سالم عوف مدير المديرية المالية بجنوب سيناء، و أميمة زكريا بقطاع نظم المعلومات بوزارة المالية مدير مشروع ميكنة المخازن الذي تم تطبيقه ببعض الجهات الإدارية بنطاق المحافظة، وأحمد فؤاد مدير حسابات ديوان عام المحافظة.

وخلال اللقاء أطلع المحافظ على نتائج أعمال البرنامج وما تم من تحديثات تمت إضافتها من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة الأنشطة والأعمال المخزنية.

يشار الي ان هذا البرنامج يعد إحدى ثمار التعاون بين وزارة المالية ومحافظة جنوب سيناء برعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وذلك في إطار حرص المحافظ على اتساق وتيرة العمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار نهج الدولة المصرية للتحول الرقمي والشمول المالي.
 

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اللواء خالد فودة جنوب سيناء ميكنة

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