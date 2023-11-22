معاً للأبد .. شاهد محمد صلاح برفقة أشقائه في سيلفي عائلي

نشرت رحاب صلاح، شقيقة النجم محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، صورة عائلية تجمعها مع شقيقها محمد صلاح وشقيقهما الثالث، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام .

وعلّقت رحاب صلاح علي الصورة كاتبة: معاً للأبد.

وينافس محمد صلاح بعضًا من كبار لعبة كرة القدم الحديثة هذا الموسم، ولكن هناك خيارات قليلة لاستبداله في النهاية في ليفربول بلاعب آخر بعد العروض المغرية السعودية المقدمة إليه للانتقال للدوري السعودي في الصيف المقبل أو يناير بمبلغ 150 مليون جنيه إسترليني.

ونقلت صحيفة ليفربول ايكو إنه مع خروج الاستحسان لمحمد صلاح من أعلى الطاولة في غرفة الصحافة في أنفيلد قبل فترة الاستراحة الدولية، كان الشيء الوحيد غير المعتاد هو أن المدير الفني لم يكن في الواقع يورجن كلوب .

بدلاً من ذلك، بعد رؤية فريقه يخسر 3-0 في 12 نوفمبر ، كان مدرب برينتفورد توماس فرانك هو الذي شعر بأنه مضطر للتحدث عن مدى اعتقاده بأن الرقم 11 في ليفربول جيد، سواء في اليوم أو بعبارات أكثر عمومية، وكان مدير النحل غارقًا في مديحه لصلاح، واصفًا إياه بأنه أحد أفضل ثلاثة لاعبين في كرة القدم العالمية.

وقال فرانك: "يحظى محمد صلاح بالإشادة كثيرًا، لكني لا أعرف ما إذا كان قد حصل على ما يكفي من الثناء أم لا" . "أعتقد الآن أنه من أعلى رأسي، ربما يكون أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز من حيث الأهداف والتمريرات الحاسمة، يا له من مستوى يجب أن يكون أحد أفضل اللاعبين الهجوميين في العالم ليس مثل كبار اللاعبين الـ 10 لكن الثلاثة الأوائل".