عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معاً للأبد .. شاهد محمد صلاح برفقة أشقائه في سيلفي عائلي

صدى البلد

نشرت رحاب صلاح، شقيقة النجم  محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، صورة عائلية تجمعها مع شقيقها محمد صلاح وشقيقهما الثالث، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام .

وعلّقت رحاب صلاح علي الصورة كاتبة: معاً للأبد.

وينافس محمد صلاح بعضًا من كبار لعبة كرة القدم الحديثة هذا الموسم، ولكن هناك خيارات قليلة لاستبداله في النهاية في ليفربول بلاعب آخر بعد العروض المغرية السعودية المقدمة إليه للانتقال للدوري السعودي في الصيف المقبل أو يناير بمبلغ 150 مليون جنيه إسترليني.

 

ونقلت صحيفة ليفربول ايكو إنه مع خروج الاستحسان لمحمد صلاح من أعلى الطاولة في غرفة الصحافة في أنفيلد قبل فترة الاستراحة الدولية، كان الشيء الوحيد غير المعتاد هو أن المدير الفني لم يكن في الواقع يورجن كلوب .

 

بدلاً من ذلك، بعد رؤية فريقه يخسر 3-0 في 12 نوفمبر ، كان مدرب برينتفورد توماس فرانك هو الذي شعر بأنه مضطر للتحدث عن مدى اعتقاده بأن الرقم 11 في ليفربول جيد، سواء في اليوم أو بعبارات أكثر عمومية، وكان مدير النحل غارقًا في مديحه لصلاح، واصفًا إياه بأنه أحد أفضل ثلاثة لاعبين في كرة القدم العالمية.

 

وقال فرانك: "يحظى محمد صلاح بالإشادة كثيرًا، لكني لا أعرف ما إذا كان قد حصل على ما يكفي من الثناء أم لا" . "أعتقد الآن أنه من أعلى رأسي، ربما يكون أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز من حيث الأهداف والتمريرات الحاسمة، يا له من مستوى يجب أن يكون أحد أفضل اللاعبين الهجوميين في العالم ليس مثل كبار اللاعبين الـ 10 لكن الثلاثة الأوائل".

 

محمد صلاح أخبار محمد صلاح أرقام قياسية تنتظر محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استشهاد قائد كتائب القسام و4 من مرافقيه في قصف إسرائيلي

القاتل مفاجأة.. تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة

تفاصيل القبض على الراقصة حورية.. فعل فاضح ألبسها الكلابشات.. شاهد

نتنياهو يكشف بند جديد من اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس

320 جنيها دفعة واحدة.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب بالأسواق

هعمل فحوصات.. نجوى إبراهيم تكشف لـ «صدى البلد» تفاصيل حالتها الصحية

الغندور يفجر مفاجأة بشأن مغادرة فتوح معسكر الزمالك

تحذير من ظاهرة جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

ترشيحاتنا

أبو العينين من واشنطن: مفيش تهجير ومصر لن تقبل التفاوض على سيناء

مسيرة إسرائيلية تنفذ غارة على محطة إرسال جنوب لبنان | تفاصيل

أقوى دعاء ضد العين والحسد والسحر قاله النبي فحفظه الله..فرصة عظيمة لإغتنامه

شكوى ضد الإسماعيلي من مدربه السابق.. اعرف السبب

مخاوف من مجـ.زرة جديدة.. الاحتلال يهدد باقتحام المستشفى الإندونيسي خلال ساعات

رئيس اتحاد المصارعة يتقدم باستقالته لظروف خاصة.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفة اقتصادية.. طريقة عمل كيك بدون بيض

للمرة الأولى|الجمهور المصري يتخلى عن صلاح في جلوب سوكر..الأرقام تكشف والفرعون يخسر

زوجة تامر عاشور تبهر مُتابعيها بهذه الإطلالة عبر إنستجرام | شاهد

أندريه جيد.. كاتب فرنسي ظهر رونقه بعد وفاته ما قصته؟

فيديو

تهجير الفلسطينيين | رد قوي من رئيس الوزراء ورسالة هامة لإسرائيل

السعر الجديد للسكر | هل تستمر الأزمة؟

تطورات جديدة بشأن سد النهضة.. فيديو جراف

تل أبيب تنكر عارها.. حقيقة السفينة المختطفة بالتفاصيل / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ