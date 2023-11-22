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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

نجم الزمالك السابق: القلعة البيضاء المرشح الأول للفوز بالكونفدرالية

صدى البلد

أكد أحمد عبدالحليم نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن فوز الزمالك أمام أبو سليم الليبي في افتتاح دور المجموعات بالكونفدرالية سيعطي الفريق حوافز كبيرة، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض هو المرشح الأول للتتويج باللقب، وهو الفريق الأفضل في مجموعته مع سوار الغيني وساجردا الأنجولي.

 

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "معتمد جمال مدرب جيد واستطاع تخطى عقبة بيراميدز في كأس مصر وأزمة إيقاف الثلاثي، وهناك لاعبين عادت للظهور مجددًا في الفترة الأخيرة مثل عبدالله جمعة وعبدالشافي وسامسون، والفريق قادر على إكمال المنافسة بشكل جيد، ويحتاج للدعم الجماهيري والتوفيق ومساندة الإدارة باستمرار وهي عوامل تدفع الفريق للظهور بشكل جيد".

 

وأضاف: "الزمالك قادر على عبور دور المجموعات في الكونفدرالية باللاعبين الموجودين حاليا ضمن قائمة الفريق، ولكن يحتاج الروح العالية والإصرار على المكسب، بغض النظر عن النواقص الفنية، ولكن الزمالك يحتاج أيضًا لضم بعض اللاعبين في الفترة المقبلة، لذلك عودة بعض العناصر التي كانت بعيدة ستضيف قوة للفريق".

 

وتابع: "أتمنى أن يتم حل مشكلة الثلاثي فتوح وصبحي والزناري، وأن يقدموا اعتذار رسمي للإدارة والجماهير، وبعدها سيكون الموضوع داخل مجلس الإدارة، وهناك أمور كثيرة ومتغيرات تحدث في كرة القدم. ولكن يبقى للإدارة الحرية كاملة في حسم الملف وإيجاد آليه لإنهاء الأزمة، ولكن من وجهة نظري الزمالك يعاني من بعض النواقص ويحتاج لكل لاعبيه، خصوصا في ظل إمكانية عدم ضم صفقات جديدة خلال شهر يناير".

 

وزاد:" الأمر متروك لإدارة الزمالك في حسم ملف الثلاثي فتوح وصبحي والزناري، لكن أتمنى عودة اللاعبين للفريق في ظل نقص الصفوف حاليًا، وعلى الأقل يتم الاستفادة منهم لنهاية الموسم، ولكن الاعتذار سيجمل الشكل العام، والنادي يستحق منهم الاعتذار حتى لو يكملوا مسيرتهم في صفوف الفريق، ولكن لابد أن يتم التعامل معهم بجزء من التسامح".

 

وأتم: "الفرصة أصبحت بين أرجل لاعبي الزمالك وأتمنى أن يتعاملوا مع المباريات القادمة في الكونفدرالية بجدية خصوصا أن هناك 3 مباريات ستقام في القاهرة، والجهاز الفني يتعاملون بشكل جاد مع المرحلة الحالية، ومعتمد جمال مدرب جيد ولديه خطط معينة يسعى لتنفيذها. وهو مدرب شاب وواعد وفرصة جيدة له من أجل إثبات جدارته".

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