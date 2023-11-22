عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرشح للزمالك.. بيسيرو يقترب من الرحيل عن نيجيريا

بيسيرو
بيسيرو

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب المنتخب النيجيري الأول لكرة القدم، يقترب بقوة من الرحيل وعلى رأس المرشحين لتدريب الزمالك بالمرحلة المقبلة.

 

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الاتحاد النيجيري عرض على المدرب تخفيض راتبه من 70 ألف دولار إلى 30 ألف دولار، وسط حالة من الرغبة في مغادرته".

 

وأضاف أمير هشام: "أحد الوكلاء عرض اسم بيسيرو على الزمالك، وهناك قبول بشكل كبير للمدرب لتولي تدريب الفريق، خلال الفترة المقبلة، وسوف يتم منحه الراتب المناسب حال الاتفاق".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه|الذهب يتراجع لأول مرة بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

أبو مسلم: ضم عمر كمال مقابل إعارة 3 لاعبين من الأهلي أمر غريب

رسميًا الآن| سعر الدولار بالبنوك بعد تصريحات رئيس الوزراء حول أزمة الأخضر

ادعوله بالرحمة.. شريف رمزى يعلن وفاة شقيقه بعد صراع مع المرض

6 بنود.. حماس تنشر التفاصيل الكاملة لاتفاقية الهدنة وتبادل الأسرى مع الاحتلال

مفاجأة سارة تسعد ملايين المصريين.. الإعلان عن كشف ضخم من الغاز الطبيعي

هعمل فحوصات.. نجوى إبراهيم تكشف لـ «صدى البلد» تفاصيل حالتها الصحية

السجائر تصدم الملايين| أسباب نقص المعروض منها.. وهذه أسعارها في الأسواق

ترشيحاتنا

سنتين في غيبوبة| تفاصيل وفاة شقيق شريف رمزي قبل الزواج.. وأزمته الصحية

رئيس الوزراء: نهتم بملف الصناعة ونشجع القطاع الخاص لقيادة نمو الاقتصاد

صحف السعودية.. هدنة في غزة بجهود مصرية و قطرية و فرنسا تأمل في إطلاق سراح مواطنيها الرهائن لدى حماس

إسرائيل ترضخ والمقاومة تنتصر| الهدنة خلال ساعات وبشروط حـ. ماس.. تفاصيل

علاء مدكور: الأهلي يعاني فنيًا وإداريًا.. وأخطأ في رحيل محمد شريف

تفاصيل صفقة عمر كمال عبد الواحد مع الأهلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محفزات تزيد من نوبات مرض الذئبة.. احترس منها

أسباب غير متوقعة لكسل الغدة الدرقية.. احذرها

بسبب المناخ والتكاليف| الأرز يعاود الارتفاع.. الكيلو بكام دلوقتي

أخطاء نرتكبها يوميا تضر بصحة القلب.. جمال شعبان يوضحها

فيديو

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟| فيديو جراف

ردّدها أطفال إسرائيليون| أغنية تثير ضجة على «إكس».. ماذا تقول كلماتها؟

تهجير الفلسطينيين | رد قوي من رئيس الوزراء ورسالة هامة لإسرائيل

السعر الجديد للسكر | هل تستمر الأزمة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ