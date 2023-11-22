مرشح للزمالك.. بيسيرو يقترب من الرحيل عن نيجيريا

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب المنتخب النيجيري الأول لكرة القدم، يقترب بقوة من الرحيل وعلى رأس المرشحين لتدريب الزمالك بالمرحلة المقبلة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الاتحاد النيجيري عرض على المدرب تخفيض راتبه من 70 ألف دولار إلى 30 ألف دولار، وسط حالة من الرغبة في مغادرته".

وأضاف أمير هشام: "أحد الوكلاء عرض اسم بيسيرو على الزمالك، وهناك قبول بشكل كبير للمدرب لتولي تدريب الفريق، خلال الفترة المقبلة، وسوف يتم منحه الراتب المناسب حال الاتفاق".