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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي شهير يعلن أخبارا سارة لجماهير الزمالك بشأن صفقات يناير

صدى البلد

أعلن الإعلامي مينا ماهر علي خبر سار لجماهير الزمالك عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب مينا ماهر : مينا ماهر: باذن الله هناك انفراجة في حل أزمة القيد. مجلس الإدارة شغال علي هذا الملف بكل قوة من أجل تدعيم الفريق بصفقات في شهر يناير .

و اضاف:  مجلس إدارة نادي الزمالك ماشي بحسب الاولوية ملف ملف، هناك ازمات كثيرة و لكن مجلس الإدارة قادر علي التعامل مع جميع الازمات من جذورها، حل ازمة الحجز علي ارصدة النادي و حل ازمة مستحقات اوسوريو و التعامل بطريقة احترافيه في جميع الملفات.

واجتمع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب مساء اليوم الإثنين لمناقشة بعض الملفات الخاصة بالنادي، واتخاذ بعض القرارات الهامة.

وأعلن مجلس إدارة الزمالك عن طريق أحمد سالم المتحدث الرسمي للنادي ما يلي من قرارات:

- تسوية مستحقات المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم خوان كارلوس أوسوريو ومساعده فريدي هيريرا، وإنهاء التعاقد بالتراضي بدون أي خلافات أو منازعات وتم توجيه الشكر لهما.

- الموافقة على نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم مع فريق نادي سوار بطل غينيا التي كان مقرر اقامتها بكوت ديفوار لتقام بالقاهرة يوم 3-12-2023

- الموافقة من حيث المبدأ على إقامة معسكر للفريق الأول لكرة القدم بدولة الإمارات يتخلله 3 مباريات ودية خلال شهر يناير المقبل بناء على المذكرة المقدمة من الكابتن أحمد سليمان المشرف على الكرة.


- قبول الإستقالة المقدمة من الكابتن إسماعيل يوسف رئيس قطاع الناشئين، الأستاذ مصطفى جويلي رئيس المنظومة الإعلامية، الأستاذ وجدي زين الدين رئيس تحرير مجلة النادي.


- تشكيل لجنة دائمة من الخبرات المالية والقانونية لإبرام وتنفيذ عمليات التعاقد وفقا للإجراءات القانونية ضماناً للشفافية وحسن سير العمل والمحافظة على أموال النادي.

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