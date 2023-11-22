فرج عامر يكشف تفاصيل مثيرة بشأن رحيل نجم الأهلي

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة تفاصيل مثيرة بشأن نجم الأهلي صلاح محسن عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب فرج عامر : صلاح محسن لاعب الاهلي تالق كثيرا في نادي سموحة عندما اتي الينا من الأهلي معارا ، وصلاح محسن طلب من الأهلي في حالة خروجه يفضل ان يحدد الجهه الاي ينتقل اليها وايضا يترك لة ان كان ينتقل بيع نهائي او اعارة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام ميدياما الغاني في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره ميدياما الغاني السبت 25 نوفمبر الجاري فى التاسعة مساء ضمن الجولة الأولي من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تضم المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا والتي تضم الأهلي كلًا من ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني هذا بجانب شباب بلوزداد الجزائري.