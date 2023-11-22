مصانع المنتجات الورقية تطلق مبادرة دعم غزة.. تفاصيل

قال أحمد الفخراني مدير احدى شركات انتاج المنتجات الورقية عن إطلاق مبادرة لدعم الشعب الفلسطينى ، حيث تم بموجب هذه المبادرة التبرع بشحنات من المنتجات الصحية لإغاثة أهالي قطاع غزة، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل التنموي المدني.

وأضاف أنه جاءت هذه الخطوة لتعكس الالتزام الثابت بالوقوف مع الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناة أهلنا في قطاع غزة في ظل الظروف الراهنة".



وأكد أن هذا التبرع يأتي متماشياً مع جهود مصر المستمرة لتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية لشعب غزة.

وأشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تدعم فيها جهود الإغاثة في غزة، حيث قدمت كميات كبيرة من المنتجات الصحية خلال شهر أكتوبر الماضي.

