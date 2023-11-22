«الجمهورية»: الشعب المصري بكافة فئاته ونوابه بمختلف الانتماءات الحزبية يقفون خلف الرئيس السيسي

أكدت صحيفة "الجمهورية" أن الشعب المصري بكل فئاته.. ونواب الشعب بمختلف الانتماءات الحزبية.. يقفون خلف القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي ويؤيدونه في كل ما يراه من إجراءات لحماية الوطن والأمن القومي المصري.

وأفادت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأربعاء/ تحت عنوان (الشعب خلف القائد)، بأن مجلس النواب يؤكد مجدداً بروح الشعب المصري وضميره الحي، الرفض القاطع لإكراه الفلسطينيين على النزوح داخلياً أو تهجيرهم قسرياً خارج أراضيهم وتحديداً صوب الأراضي المصرية في سيناء.

وشددت الصحيفة على أن الموقف المصري كان واضحاً منذ بداية الأزمة، بأن مصر ترفض رفضاً قاطعاً أي محاولة للتهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، وأن سلام واستقرار المنطقة في حل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن السلام العادل والشامل هو أساس أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وطالبت المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسئوليته لوضع حد للعدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية وحماية الشعب الفلسطيني من محاولات تهجيره وتصفية القضية الفلسطينية.

واختتمت "الجمهورية" افتتاحيتها بأن الشعب المصري بأكمله يقف ويدعم الرئيس السيسي في كل الإجراءات التي تحمي الوطن.