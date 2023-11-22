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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد أبو الوفا: راضِ عن منتخب الشباب ووشي حلو دائمًا على بعثات مصر

صدى البلد

قال محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن وائل رياض مدرب منتخب مصر للشباب، امتلك من الشجاعة ما يكفي بإصراره على مشاركة الفراعنة الصغار في بطولة دورة شمال إفريقيا التي أقيمت في تونس.

وأضاف أبو الوفا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد» أن منتخب مصر لعب 4 مباريات قوية، رغم أن هذه المرة هي الاحتكاك الأول لهذا الجيل، مؤكدًا أن هذا المنتخب يمتلك عناصر مميزة للغاية.

وأشار إلى أن تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب تم تشكيله متأخرًا 4 أشهر على الأقل، بقرار من اتحاد الكرة، مشددًا على أنه كان من الضروري أن يتم تشكيل الجهاز الفني بوقت كافِ أكثر من ذلك، إلا أن اتحاد الكرة أخفق في هذا القرار.

وأوضح أن منتخب الشباب لعب 4 مباريات في 6 أيام خلال دورة شمال إفريقيا، مضيفًا «اعترضنا على الجدول الموضوع لمبارياتنا في دورة شمال أفريقيا، ولا أعطي مبررات لأنني راضِ تمامًا عن منتخب الشباب الذي يضم من 10 لـ12 لاعبًا سيكون لهم مستقبل كبير».

وواصل أبو الوفا تصريحاته «وشي كويس على كل بعثة ترأستها منذ وجودي عضوًا باتحاد الكرة، وشكرت اللاعبين والجهاز الفني على الأداء لكنني وجهت لهم اللوم على الإخفاق، ورفضت منحهم مكافأة إجادة لعدم تحقيق النتائج المرضية».

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