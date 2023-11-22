إمام محمدين يهاجم وائل رياض: منتخب الشباب محتاج مدربا أكبر وأقوى منك

وجه إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين في نادي إنبي، رسالة إلى وائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، بضرورة عدم المجاملة في اختيارات اللاعبين، خاصة وأن من يتأثر بالسلب الكرة المصرية ومستقبلها.

وأضاف محمدين، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن هذا الجيل من منتخب الشباب لديه 15 لاعبًا مميزًا على الأقل، لم ينضموا للقائمة التي شاركت في دورة شمال إفريقيا.

وواصل تصريحاته «نصيحتي لوائل رياض وهو مدرب واعد ونجم سابق، لا بد ألا تجامل على حساب مصلحتك ومصلحة منتخب مصر، حتى وإن كانت هذه المجاملة لأصحاب سلطة ونفوذ، فأتمنى أن تضع ذلك في الاعتبار حتى لا يتأثر مستقبل الكرة المصرية».

واختتم إمام محمدين «منتخب الشباب كان يستحق إعدادا أفضل ومدربا أكبر وأقوى من وائل رياض، وما هي معايير اختياره لقيادة منتخب الشباب؟».