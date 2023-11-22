بقوة 6.7 ريختر.. زلزال عنيف يضرب جمهورية فانواتو

ضرب زلزال بقوة 6.7 درجة اليوم، الأربعاء، جمهورية فانواتو في المحيط الهادئ، حسبما أفاد المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.

وضرب الزلزال على عمق 22 كيلومترا وعلى بعد حوالى 300 كيلومتر شمال العاصمة بورت فيلا، قرابة الساعة 15.37 بالتوقيت المحلي (الساعة 04.47 توقيت جرينتش).

واستبعدت السلطات أن يؤدي الزلزال إلى تسونامي.

وفي سياق آخر، ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، جزيرة هالماهيرا في إندونيسيا.

وحسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء عن مركز العلوم الجيولوجية الألماني (جيه إف زد)، فإن زلزالًا بقوة 6.2 درجة ضرب جزيرة هالماهيرا بإندونيسيا اليوم الأربعاء.

وأضاف المركز الألماني أن الزلزال كان على عمق 120 كم، عند ملتقى عرض 1.73 درجة شمالًا، وخط طول 127.21 درجة شرقًا.