الصين ترحب بالهدنة في غزة.. وتؤكد: نأمل أن تخفف من الأزمة الإنسانية

أعلنت وزارة الخارجية الصينية موقفها من الهدنة الإنسانية التي تم الاتفاق عليها بين إسرائيل وحماس منذ ساعات، برعاية مصرية قطرية.

وقالت الخارجية الصينية:" نرحب بالهدنة المؤقتة في غزة ونأمل أن تساعد في تخفيف الأزمة الإنسانية".

وأعلنت قطر، أن الاتفاق على هدنة إنسانية في قطاع غزة لمدة 4 أيام بوساطة منها ومصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أنه سيجري الإعلان عن وقت بدء الهدنة خلال الساعات الـ24 القادمة، لافتة إلى أنها ستستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد.

وأكدت أن الاتفاق يشمل تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين الأسرى في السجون الإسرائيلية على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.

وتابع البيان "كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية".