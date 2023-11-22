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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الاتفاق على الهدنة.. حسن نصر الله يستقبل وفد من حماس في جنوب لبنان

صدى البلد

يستقبل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وفدا من حماس في لبنان، وذلك حسبما أفادت العربية في نبا عاجل. 

وقال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، إن النصر سيأتي لشعبنا في فلسطين، مطالبًا بالدعاء للمقاومة، جاء ذلك خلال كلمته، التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية" في وقت سابق.

وأضاف حسن نصر الله، أن قوات النخبة الإسرائيلية التي تقاتل المقاومة الفلسطينية، لم تحقق أي نجاح على الصعيد الميداني، حيث أن الاحتلال الإسرائيلي يلحق بنفسه المزيد من الخسائر وكشفه أمام المجتمع الدولي.

وأشار نصر الله ، إلى أنه يجب أن يستمر الضغط والصمود أمام الكيان الصهيوني، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني أكثر الشعوب في العالم صبرًا أمام الظلم والانتهاكات.

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