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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تعرف على موعد الجمعة البيضاء.. و4 نصائح مهمة للاستفادة بتخفيضاتها| فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قالت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة بالغرفة التجارية عن شعبة الملابس الجاهزة، إنه تمت تسمية الجمعة البيضاء بهذا الاسم كنوع من التفاؤل وتم تطبيقها منذ سنوات عدة، ويأتي موعد الجمعة البيضاء في 25 نوفمبر من الشهر الجاري.

وأضافت "هيكل"، خلال حوارها ببرنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، من تقديم الإعلامية داليا أيمن، اليوم الأربعاء، أن الجمعة البيضاء تقدم تخفيضات كبيرة وتأتي تزامنًا مع الموسم الشتوي، لافتة إلى أنها فرصة جيدة للغاية من أجل تنشيط حركة المبيعات في هذه الفترة.

 

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ولفتت إلى أن العروض والتخفيضات التي تقدمها المحال التجارية يكون عليها رقابة شديدة، حيث يجب وجود سعرين على القطعة قبل التخفيض وبعده، وفي حالة اكتشاف غش يجب أن يحتفظ المستهلك بالفاتورة من أجل تقديم شكوى في جهاز حماية المستهلك، مشيرة إلى أن بعض الإجراءات قد تصل لـ 2 مليون جنيه غرامة.

وتابعت أنه لا يجب الشراء من أي مكان دون استلام فاتورة لأنها الضامن الوحيد لحقوق المستهلك، مؤكدة أنه عند الشراء من الصفحات الأونلاين يجب الشراء من صفحات مضمونة تابعة لمحال تجارية موجودة بالفعل لضمان الحصول على فاتورة.

الجمعة البيضاء شعبة الملابس الجاهزة نوفمبر موعد الجمعة البيضاء صدى البلد

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