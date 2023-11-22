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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتظام حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

انتظمت حركة التداول و الملاحة بالهيئة العامه لميناء الإسكندرية خلال الـ24 ساعة الماضية حيث تم دخول وخروج عدد  11 سفينه في 24 ساعة إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 32 سفينه أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل، كما تم تداول 1030حاوية مكافئة خلال 24 ساعة.

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وفيما يتعلق  بحركة تداول  البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد تم تداول  71 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف  أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

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