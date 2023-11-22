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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الهزيمة التاريخية الأولى.. مجدي عبد الغني يعلق على خسارة البرازيل

صدى البلد

علق الإعلامي مجدي عبد الغني، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، على فوز الأرجنتين على البرازيل.

وكتب مجدي عبد الغني: "الأرجنتين تفوز بهدف وتلحق بـ البرازيل الهزيمة التاريخية الأولى على أرضه في تصفيات كأس العالم".

حقق منتخب البرازيل رقما سلبيا في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، بعد الهزيمة أمام ضيفه منتخب الأرجنتين في ملعب ماراكانا.

وبهذه النتيجة تعتبر أول خسارة للبرازيل في التاريخ على أرضها في تصفيات كأس العالم.

وحقق المنتخب الأرجنتيني فوزا غاليا على حساب مضيفه البرازيل في نلعب ماراكانا بهدف نظيف ضمن بالجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل منتخب التانجو اوتوميندي برأسية على يمين حارس البرازيل أليسون بيكر.

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