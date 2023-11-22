حمزة الجمل: تقدمت بشكوى ضد الإسماعيلي للحصول على مستحقاتي المتأخرة

أكد حمزة الجمل المدير الفني لنادي النجف العراقي، أنه تقدم بشكوى رسمية ضد نادي الإسماعيلي من أجل الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

وتابع الجمل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "يؤلمني أن أتقدم بشكوى ضد بيتي، ولكن هناك عوامل جعلتني اتخذ هذا القرار".

وتابع حمزة الجمل: "توليت الإسماعيلي مرتين، المرحلة الأولى أنقذنا الفريق من الهبوط وتم إقالتنا ولم نحصل على أي شئ سواء معنويًا أو ماديًا ولم نتقدم بأي شكاوي".

وأضاف: "في المرحلة الثانية تنازلت عن جزء كبير من مستحقاتي بعد إصرار المسؤولين على تواجدي والحصول على نفس راتبي السابق، ولم أرفض ونجحنا أيضًا في البقاء بالدوري، وخرجنا بنفس المرحلة الأولى بدون أي تقدير معنويًا أو ماديًا أو كلمة شكر".

وقال حمزة الجمل: "حصلنا على وعود كثيرة ولكن دون أي تحرك وخاطبت النادي أكثر من مرة، ثم لم نحصل على أي ردود على تواصلنا، والمدرب المساعد تواصل مع المدير المالي والأخير رد عليه أنه تم إلغاء القرارات السابقة ولن يكون هناك أي مستحقات وطالبه بالشكوى".

واختتم: "فوجئنا بالرد وتحدثت مع نصر أبو الحسن ولكن لم أحصل على رد مفيد، ولا أجد أي مبرر لهذا التعامل معنا رغم كل ما قدمته، والوضع مؤلم لنا للغاية".