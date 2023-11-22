«فرديناند المصري» على طاولة مركز الجيزويت الثقافي.. 30 نوفمبر

يستضيف مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، في السابعة مساء الخميس المقبل 30 نوفمبر، حفل توقيع ومناقشة رواية "فرديناند المصري - خبيز الحب والغناء" للكاتب ماجد أوشي، والصادرة عن دار الكتب خان للنشر.

ويدير اللقاء الكاتب والباحث كريم جمال، كما يصاحبه عرض حي يمزج بين الاستماع الموسيقي والقراءات مستوحى من الرواية يقدمه أسامة حلمي (ؤزؤز).

من أجواء الرواية نقرأ:

البعض منا عرف الحب من خلال صوت أم كلثوم، والبعض رافقه صوتها وهو يتجرع مرارة الفراق، وأما "فرديناند" الفرنسي أو "فريد" كما يطلقون عليه في مصر، فقد فعلت به "أم كلثوم" الأفاعيل!

ماجد أوشي؛ مهندس معماري مصري مواليد الإسكندرية ١٩٧٩، درس الهندسة فى جامعة الإسكندرية. درس كتابة السيناريو وأخرج فيلم "السطوة" في ٢٠١٣، يكتب مقالات في العمارة والديكور ونشرت فى العديد من المطبوعات الدورية بالإنجليزية، وتعد "فرديناند المصري" هي روايته الأولى.

أما مُقدم العرض الموسيقي أسامة حلمي، المعروف بـ (ؤزؤز)، هو فنان مصري يعمل فاعل ثقافي، ممثل مسرح وحكاء كما عمل في بدايته في مجال الغناء. درس الأنثروبولوجيا وقام بتأسيس المركز العربي للأوريجامي في عام 2011. يستخدم أسامة فن الأوريجامي في عروضه المسرحية والحكي. كما يهتم أسامة بجمع أرشيفات الأسطوانات والصور واللوحات والوثائق وأجهزة تشغيل التسجيلات الصوتية بأشكالها المختلفة وباستخدام هذا التحفيز الإبداعي وهذه المقتنيات، بدأ يعمل أسامة حلمي على خلق تجارب فنية فريدة تجمع بين الموسيقى والتسجيلات الصوتية والوثائق والصور