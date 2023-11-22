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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادي أحد السعودي يكشف كواليس مثيرة بشأن مفاوضات ضم أحمد فتوح

احمد فتوح
احمد فتوح

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن كواليس مفاوضات نادي أحد السعودي لضم أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك خلال انتقالات يناير المقبلة.

وقال حتحوت في تصريحات عبر برنامجه الماتش الذي يقدمه على شاشة صدى البلد: "كل ما يلي على لسان مصدر مسئول بالنادي السعودي الذي أكد أنه كان هناك اهتمام بالفعل من جانبهم لضم أحمد فتوح خلال انتقالات يناير، ولكن حاليًا الباب مغلق".

وتابع حتحوت على لسان المصدر "عرضنا على نادي الزمالك دفع 500 ألف دولار نظير التعاقد مع فتوح ولكن النادي طلب 2 مليون دولار وهذا رقم مبالغ فيه للغاية، نرى أن المبلغ المعروض من جانبنا كاف جدًا".

وأضاف "المفاوضات مع اللاعب أحمد فتوح بدأت بحصوله على مليون دولار ووصلنا حتى 2 مليون دولار ولكن اللاعب يرغب في المزيد ولديه شروط لا تتناسب مع الاحتراف".

وواصل "فتوح يرغب في الحصول على مقدم تعاقد فور التوقيع كاش وعدم الانتظار حتى فترة الانتقالات المقبلة، وهذا مخالف للوائح الاتحاد السعودي، التي تسمح فقط بتحويل المستحقات والتعاقدات على حسابات اللاعبين في البنوك خلال فترات الانتقالات فقط".

واستكمل حتحوت تصريحاته "المصدر قال إن الدوري السعودي ينتهي في 27 مايو، ومعسكر الفريق الاستعدادي للموسم الجديد سيبدأ في شهر يوليو من العام المقبل، في الوقت الذي ينتهي فيه الدوري المصري في نهاية شهر يوليو بشكل مبدئي، ولذلك التعاقد مع اللاعب نهاية الموسم غير منطقي".

وأضاف "التعاقد مع فتوح في انتقالات يناير حاليًا نظير دفع 2 مليون دولار للزمالك ومثلهم للاعب نفسه أمر صعب للغاية وفقًا لما يراه مسئولو نادي أحد، فتوح بعد الانتهاء من أمم إفريقيا في فبراير سيلعب معنا حتى نهاية شهر مايو، 4 ملايين نظير 3 أشهر رقم كبير للغاية".

وكشف المصدر بنادي أحد في حديثه "يحيى عطية الله لاعب نادي الوداد المغربي كان معروضا علينا مقابل مليون و400 ألف دولار، اللاعب المغربي شارك في كأس العالم وكان الأبرز في مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وواصل "الكرواتي دامير يورينتش المدير الفني لنادي أحد صرف النظر عن التعاقد مع أحمد فتوح بسبب عدم انضباطه مع نادي الزمالك، فتوح "دماغه مش معاه" ولا يعلم مصلحته".

واختتم المصدر تصريحاته لهاني حتحوت "لا يوجد مانع لدينا في فتح الباب من جديد لضم أحمد فتوح في انتقالات يناير، ولكن الجو العام حول اللاعب وناديه لا يوحي بذلك".

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