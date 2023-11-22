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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوضع كارثي.. مناشدة عاجلة من مدير مستشفى كمال عدوان شمال غزة

الوضع في مستشفيات
الوضع في مستشفيات غزة

 

قال مدير مستشفى كمال عدوان في شمالي قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن الوضع كارثي والقصف في كل مكان ويستهدف المنازل القريبة جدًا من المستشفى.


ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، قال مدير المستشفى: "استقبلنا نحو 60 شهيدا منذ الليلة الماضية ولدينا نحو 200 مصاب ومريض".

وكانت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"قد أعلنت، فجر اليوم الأربعاء، التوصل لاتفاق هدنة إنسانية ووقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة لمدة 4 أيام بجهود مصرية وقطرية حثيثة.

كما أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أصدر بيانًا رسميًا يؤكد فيه قرار مجلس الوزراء بالموافقة على صفقة الرهائن الأولى مع حركة "حماس".

وقال المكتب في بيانه إن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بإعادة جميع الرهائن إلى وطنهم.


ولفت البيان إلى أن الحكومة وافقت على الخطوط العريضة للمرحلة الأولى لتحقيق هذا الهدف، والتي سيتم بموجبها إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 أسيرًا من النساء والأطفال، على مدى أربعة أيام، يتم خلالها وقف إطلاق النار.


وأضاف أن "الإفراج عن كل عشرة محتجزين إضافيين سيؤدي إلى يوم إضافي من الهدنة"، لكن الحكومة تعهدت بمواصلة حربها ضد حماس بعد انتهاء وقت إطلاق النار.

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