الجمعية المصرية للقانون الدولي: إسرائيل متهمة بجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية

قال الدكتور أحمد رفعت، رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي وسفير مصر لدي اليونيسكو سابقا، إن تصنيف حركة المقاومة على أنها منظمة إرهابية، هذا ليس له أى قيمة عندما نذهب إلى مجلس الأمن لكي يصدر قرارات بشأن هذا الموضوع، فلا يمكن لمجلس الامن أن يشير على أن منظمة حماس إرهابية.

وأضاف الدكتور أحمد رفعت، رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي وسفير مصر لدي اليونيسكو سابقا، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه إذا تم اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ونجد تحقيقات، فإنه لا يمكن تحقيقات المحكمة تقول أن إسرائيل كانت فى حالة دفاع عن نفسها، بل ستقول أنها دولة معتدية.

وتابع، أن ما قامت به إسرائيل فى الحقيقة ينطبق عليها الأربعة حالات التي تختص بهم المحكمة، حيث أنها تختص بجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والحرب والعدوان، وهؤلاء الأربعة إسرائيل ارتكبتها فى غزة.