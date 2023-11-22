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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضغط جماهيري وهجوم على الفريق.. إعلامي يوضح أزمات فريق اتحاد جدة

اتحاد جدة
اتحاد جدة

أكد الإعلامي وليد الحديدي، أن اختيار صفقات فريق اتحاد جدة لم يكن فيها تدقيق كثيرًا، ولم يكن هناك قناعة كبيرة بمستوى البرتغالي جوتا الذي انضم لصفوف الفريق بعد مشاهدته على أرضية الملعب رغم تألقه في أوروبا، مشيرا إلى أن صندوق الاستثمار السعودي تلقى ترشيحًا للتعاقد مع جوتا وقام بضمه لصفوف الفريق بناء على اختيار نونو سانتو.

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وقال في تصريحات ، عبر بوكس تو بوكس: "الاتحاد يضم عناصر مميزة مثل بنزيما ورومارينيو وغيرهم، والفريق خسر المواجهات الكبيرة من الأهلي والنصر والهلال والشباب، وكانوا يعاني الفريق بشكل واضح في المواجهات ، مؤكدا أن هناك ضغط جماهيري كبير وهجوم عنيف على الفريق، وفكرة رحيل نونو سانتو لم تكن سهلة على الإطلاق".

وأضاف: "من أزمات موسيماني مع الأهلي قبل رحيله هي كثرة إعطاء اللاعبين راحات، ومارسيل كولر ليس في حاجة لعمل سيناريوهات مدربين سابقين حال رغبته في الرحيل عن الأهلي، والفريق لازال في بداية الموسم وقام بعمل معسكر في النمسا وأداء كولر في إدارة المباريات اختلف عن الموسم الماضي، وخلال فترة التوقف كان عليه العمل مع بعض اللاعبين لتطوير مستواهم مثل موديست".

وواصل: "مشكلة الأهلي في بعض المباريات كانت في التسليم والتسلم والتغطية العكسية، لذلك كان عليه العمل مع المجموعة الموجودة من أجل تطوير مستواهم، وما الفائدة من منح اللاعبين راحة أسبوع، ثم منح اللاعبين اجازة من التدريب اليوم الأربعاء، والموسم الماضي أعطى كولر ثقة بالنفس بدأت تزيد بشكل واضح مؤخرا، وأتمنى أن يعود للعمل على كل التفاصيل كما حدث في الموسم الماضي، حتى تصريحاته أصبحت مختلفة وبدأنا نسمع بعض الأعذار".

وأكمل: "منظومة لعب الأهلي تعاني من مشكلة، وتحركات الفريق مختلفة عن الموسم الماضي، والفريق كان يعاني من مشكلة في المباريات الأخيرة وانتصر في بعض المباريات بصعوبة مثل لقاء سيراميكا كليوباترا، وكولر كان يعمل على تطوير مستوى الفريق وبعض اللاعبين مثل تاو والشحات في الموسم الماضي لذلك نجح في تقديم مستوى طيب وحقق البطولات".

وزاد: "الأهلي استفاد الموسم الماضي من الركلات الثابتة، منها هدف عبدالمنعم في النهائي أمام الوداد، ولكن الموسم الحالي لم نشاهد أهداف منها واختفت الجمل الفنية في هجمات الأهلي، لكن هناك مشكلة فنية لدى كولر، تتمثل في عدم تركيزه، والحل لدى ادارة الكرة، والمفترض أن يكون المدرب أدرك عوامل النجاح وهي ثبات التشكيل بشكل كبير في المباريات، ولكن قد يكون لديه رغبة في إثبات أن الفريق قادر على الفوز بأي لاعب".

وأكد: "العودة للأداء والانتصار بشكل جيد في الأهلي يتطلب العودة للخلطة التي كانت تقدم مستويات جيدة في الموسم الماضي، واستاد السلام مثل العديد من الملاعب داخل مصر، والزمالك اتجه لملعب برج العرب".

وأتم: "موديست لم يقدم المستوى المأمول، ولا يلعب بـ(الروح والحمية المطلوبة)، وكهربا كان غائب عن الملاعب لمدة 6 أشهر وبعد عودته في لقاء سموحة كان يقدم مستوى رائع رغم عدم وصوله للياقة البدنية الجيدة".

وليد الحديدي اتحاد جدة جوتا اوروبا نونو سانتو صندوق الاستثمار السعودي

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