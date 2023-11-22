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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تدريبات لمحمد صبحي داخل صالة الجيم بنادي الزمالك اليوم

أمير هشام
أمير هشام

شارك الناقد الرياضي أمير هشام فيديو تدريبات لمحمد صبحي داخل صالة الجيم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب أمير هشام :"تدريبات لمحمد صبحي داخل صالة الجيم بنادي الزمالك اليوم".

كشف الإعلامي محمد فاروق عن شرط البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر،  لضم ثنائي نادي الزمالك محمد صبحي وأحمد فتوح، لقائمة الفراعنة في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وكتب لاعب الاهلي السابق، فى تصريح علي لسان عضو اتحاد الكرة خالد الدرندلي قائلا "فيتوريا حذر فتوح وصبحي : الالتزام مــع الزمالك أو عدم الانضمام للمنتخب🏹🇪🇬"

 

وانضم فتوح وصبحي لمعسكر منتخب مصر في نوفمبر الجاري، الذي استطاع الفراعنة خلاله الفوز على جيبوتي (6-0) وسيراليون (2-0)، في أول جولتين بتصفيات مونديال 2026.

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