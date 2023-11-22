أحمد حسن: الأولوية في الزمالك ضم حارس مرمى جديد

أعلن اللاعب أحمد حسن عن ضم الزمالك حارس مرمي جديد في يناير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن:"مصدر بالزمالك: الأولوية لدينا في ضم حارس مرمى جديد في يناير حال إنهاء أزمة القيد".

دعا علاء مدكور، المحلل الرياضي، إلى ضرورة دعم الدولة لنادي الزمالك في أزمته المالية الحالية، مؤكدًا أن الأزمة المالية الحالية في الزمالك تؤثر على فريق الكرة بالنادي.

وقال مدكور، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «كيان الزمالك لا بد أن تسانده الحكومة لكي يستمر، الزمالك في حاجة لمساندة».

وأردف قائلًا: «نادي الزمالك داخل على أزمة مالية موجودة، وهو ما يؤثر على فريق الكرة بالنادي».

وحول رأيه في أزمة أحمد فتوح مع النادي، قال مدكور: «يجب أن يكون هناك تعاون مع اللاعبين، ولا يمكن للاعب أن يملي شروطه على ناديه في ظروف مثل هذه الظروف، وكان يجب على فتوح ألا يفعل ذلك».

وأشار مدكور إلى أن بورصة اللاعبين في مصر تغيرت بعد ظهور نادي بيراميدز، معتبرًا أن أغلب اللاعبين في مصر عقودها أكبر مما تستحق.

وحول مسألة إنهاء أزمة وقف القيد في نادي الزمالك، قال مدكور: «يفترض التحرك في مجلس إدارة نادي الزمالك من أجل فتح القيد، ولا بد من التحرك في هذا الملف لتدعيم الفريق، خصوصًا أن اللاعبين الحاليين في الفريق ليسوا بعيدين عن الأزمة المالية الحالية وبالطبع تأثروا بالوضع الذي عليه النادي».